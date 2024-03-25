Українців чекає коридор затемнень: чим він небезпечний та що суворо не можна робити

У березні-квітні 2024 року нас очікує явище, відоме як коридор затемнень. Це період між місячним і сонячним затемненнями, що відбуваються практично одне за одним у короткий проміжок часу.

Коли настане коридор затемнень та що не можна робити під час нього - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли настане коридор затемнень

25 березня 2024 року відбудеться напівтіньове місячне затемнення, під час якого тінь Землі закриє 95,57% поверхні Місяця, з піком о 9:12 за Києвом. Українці не матимуть змоги спостерігати це явище, проте воно буде видиме з більшої частини американських континентів, Австралії, Східної Азії, західних частин Африки та Європи.

8 квітня 2024 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке зможуть спостерігати лише жителі вузької смуги в Північній та Центральній Америці, що призвело до його назви "Велике американське затемнення". Частково це явище буде видно на тисячі кілометрів в околицях. У Європі та Україні це затемнення також не буде видно. Пік затемнення припаде на 20:18 за Києвом.

Отже, весняний коридор затемнень у 2024 році охоплює період з 25 березня по 8 квітня.

Як впливає на людину коридор затемнень

Астрологи зазначають, що два затемнення протягом такого короткого проміжку часу мають значний енергетичний вплив на людей і можуть спричинити доленосні події в їхньому житті.

Вони рекомендують утримуватися від ухвалення важливих рішень, зміни місця проживання чи роботи, а також від проведення великих фінансових операцій та ризикованих дій під час цього періоду.

Крім того, коридор затемнень може бути часом для творчості та вираження. Використовуйте цей час для випробування нових форм мистецтва, написання, малювання або музикування. Творчість може стати важливим каналом для вираження ваших внутрішніх почуттів та реакцій на енергетичні зміни.

Загалом, коридор затемнень - це період, який варто використовувати для зміцнення зв'язку з власною душею, очищення енергій та розвитку. Цей час може бути викликом, але також він відкриває безліч можливостей для духовного зростання та трансформації.