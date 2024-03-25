Украинцев ждет коридор затмений: чем он опасен и что строго нельзя делать

В марте-апреле 2024 нас ожидает явление, известное как коридор затемнений. Это период между лунным и солнечным затмениями, происходящими практически одно за другим в короткий промежуток времени.

Когда придет коридор затемнений и что нельзя делать во время него - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда наступит коридор затмений

25 марта 2024 года произойдет полутеневое лунное затмение, во время которого тень Земли закроет 95,57% поверхности Луны, с пиком в 9:12 по Киеву. Украинцы не смогут наблюдать это явление, однако оно будет видно с большей части американских континентов, Австралии, Восточной Азии, западных частей Африки и Европы.

8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение, которое смогут наблюдать только жители узкой полосы в Северной и Центральной Америке, что привело к его названию "Великое американское затмение". Отчасти это явление будет видно на тысячи километров в окрестностях. В Европе и Украине это затмение тоже не будет видно. Пик затемнения придётся на 20:18 по Киеву.

Итак, весенний коридор затмений в 2024 году охватывает период с 25 марта по 8 апреля.

Как влияет на человека коридор затмений

Астрологи отмечают, что два затмения в течение столь короткого промежутка времени оказывают значительное энергетическое влияние на людей и могут повлечь за собой судьбоносные события в их жизни.

Они рекомендуют воздерживаться от принятия важных решений, изменения места проживания или работы, а также от проведения крупных финансовых операций и рискованных действий в этот период.

Кроме того, коридор затмений может быть временем для творчества и выражения. Используйте это время для испытания новых форм искусства, написания, рисования или музыки. Творчество может стать важным каналом для выражения ваших внутренних эмоций и реакций на энергетические конфигурации.

В общем, коридор затмений - это период, который следует использовать для укрепления связи с собственной душой, очищения энергий и развития. Это время может быть вызовом, но также открывает множество возможностей для духовного роста и трансформации.