Українців у 2023 році набагато рідше кусали змії: названо причину

В Україні протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень через ураження зміїною отрутою. А це на 60 звернень менше, ніж 2022 року. І цьому є причина.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Фахівці кажуть, що війна вплинула на статистику. Багато людей пішли захищати країну, залишили свої місця проживання та виїхали за межі країни.
Також змінилися пріоритети у людей, а саме стали менше відпочивати на природі.
До того ж через військові дії, окупацію та мінування деяких територій зменшилася реєстрація випадків. Частково не фіксувались випадки на території окупованих областей України, особливо Херсонській і Запорізькій областей, де у 2018 році було зареєстровано 38 випадків у Херсонській і 20 випадків у Запорізькій областях, у 2019 - відповідно 22 і 26, у 2020 - 24 і 16, у 2021 - 34 і 28.
Найбільша кількість звернень зареєстрована у таких областях:
Жодного випадку не зареєстровано у Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській та Черкаській областях.
Важливо пам'ятати, що змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх - у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік - восени, у вересні.
Для того, щоб вберегтися, дотримуйтесь наступних порад:
Лікарі зазначають, що укуси гадюки можуть мати дуже тяжкі наслідки, зрідка - летальні через індивідуальну реакцію. Особливо небезпечні укуси для дітей, літніх людей та алергіків.
Якщо вкусила гадюка, то потрібно якомога швидше звернутись до лікарні. Однак, якщо до лікарні далеко, слід надати першу домедичну допомогу самостійно:
Категорично не можна робити таких дій:
Раніше ми повідомляли, що в Одесі з електрощитової дістали величезну змію.
Також ми писали, що у Києві знайшли змію у пральній машині.