Украинцев в 2023 году гораздо реже кусали змеи: названа причина

В Украине в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений из-за поражения змеиным ядом. А это на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. И этому есть причина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Специалисты говорят, что война повлияла на статистику. Многие пошли защищать страну, покинули свои места жительства и выехали за пределы страны.
Также изменились приоритеты у людей, а именно стали меньше отдыхать на природе.
К тому же из-за военных действий, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев. Частично не фиксировались случаи на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской областей, где в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 - соответственно 22 и 26, в 2020 - 24 и 26, в 2021 - 34 и 28.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих областях:
Ни один случай не зарегистрирован в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской и Черкасской областях.
Важно помнить, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре.
Для того, чтобы уберечься, следуйте следующим советам:
Врачи отмечают, что укусы гадюки могут иметь очень тяжелые последствия, изредка летальные из-за индивидуальной реакции. Особенно опасны укусы для детей, пожилых и аллергиков.
Если укусила гадюка, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Однако, если до больницы далеко, следует оказать первую медицинскую помощь самостоятельно:
Категорически нельзя предпринимать следующие действия:
Ранее мы сообщали, что в Одессе из электрощитовой достали огромную змею.
Также мы писали, что в Киеве нашли змею в стиральной машине.