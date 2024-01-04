RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев в 2023 году гораздо реже кусали змеи: названа причина

Сколько случаев укусов змей зарегистрировано в 2023 году (фото: Unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений из-за поражения змеиным ядом. А это на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. И этому есть причина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Какая причина

Специалисты говорят, что война повлияла на статистику. Многие пошли защищать страну, покинули свои места жительства и выехали за пределы страны.

Также изменились приоритеты у людей, а именно стали меньше отдыхать на природе.

К тому же из-за военных действий, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев. Частично не фиксировались случаи на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской областей, где в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 - соответственно 22 и 26, в 2020 - 24 и 26, в 2021 - 34 и 28.

Где больше всего зарегистрировано случаев

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих областях:

  • Днепропетровской - 28 случаев
  • Закарпатской - 21 случай
  • Черниговской - 20 случаев
  • Житомирской - 18 случаев
  • Ровенской - 18 случаев
  • Ивано-Франковской - 17 случаев
  • Киевской - 17 случаев
  • Львовской - 17 случаев
  • Полтавской - 12 случаев

Ни один случай не зарегистрирован в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской и Черкасской областях.

Как уберечься от укусов змей

Важно помнить, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре.

Для того, чтобы уберечься, следуйте следующим советам:

  • не приближайтесь, если увидели змею, не совершайте резких движений и подождите, пока она отползет
  • проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень или бревно, постучите, чтобы напугать змею
  • если отправляетесь в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные брюки из плотной ткани
  • не касайтесь руками непроверенных объектов. Змеи часто прячутся в стогах сена, под камнями или поваленными стволами деревьев

Врачи отмечают, что укусы гадюки могут иметь очень тяжелые последствия, изредка летальные из-за индивидуальной реакции. Особенно опасны укусы для детей, пожилых и аллергиков.

Что делать при укусе

Если укусила гадюка, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Однако, если до больницы далеко, следует оказать первую медицинскую помощь самостоятельно:

  • обеспечить покой и минимум движений
  • дать много воды
  • место укуса обработать антисептиком
  • снять с пораженной конечности одежду, украшения, обувь
  • дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии
  • приложить к ране лед
  • при транспортировке зафиксировать пораженную конечность

Категорически нельзя предпринимать следующие действия:

  • высасывать яд, потому что это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей.
  • накладывать жгут
  • прижигать рану
  • употреблять алкоголь.

Ранее мы сообщали, что в Одессе из электрощитовой достали огромную змею.

Также мы писали, что в Киеве нашли змею в стиральной машине.

Читайте РБК-Украина в Google News
укусиукусы змеи