Українців у 2023 році набагато рідше кусали змії: названо причину

В Україні протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень через ураження зміїною отрутою. А це на 60 звернень менше, ніж 2022 року. І цьому є причина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Яка причина

Фахівці кажуть, що війна вплинула на статистику. Багато людей пішли захищати країну, залишили свої місця проживання та виїхали за межі країни.

Також змінилися пріоритети у людей, а саме стали менше відпочивати на природі.

До того ж через військові дії, окупацію та мінування деяких територій зменшилася реєстрація випадків. Частково не фіксувались випадки на території окупованих областей України, особливо Херсонській і Запорізькій областей, де у 2018 році було зареєстровано 38 випадків у Херсонській і 20 випадків у Запорізькій областях, у 2019 - відповідно 22 і 26, у 2020 - 24 і 16, у 2021 - 34 і 28.

Де найбільше зареєстровано випадків

Найбільша кількість звернень зареєстрована у таких областях:

Дніпропетровській - 28 випадків

Закарпатській - 21 випадок

Чернігівській - 20 випадків

Житомирській - 18 випадків

Рівненській - 18 випадків

Івано-Франківській - 17 випадків

Київській – 17 випадків

Львівській - 17 випадків

Полтавській - 12 випадків

Жодного випадку не зареєстровано у Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській та Черкаській областях.

Як вберегтися від укусів змій

Важливо пам'ятати, що змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх - у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік - восени, у вересні.

Для того, щоб вберегтися, дотримуйтесь наступних порад:

не наближайтеся, якщо побачили змію, не робіть різких рухів та почекайте, поки вона відповзе

перевіряйте місця відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь або колоду, постукайте, щоб налякати змію

якщо вирушаєте до місцевості, де можуть жити змії, обирайте одяг, який захистить від укусів: високі черевики та довгі штани із цупкої тканини

не торкайтеся руками неперевірених об’єктів. Змії часто ховаються у копицях сіна, під каменями чи поваленими стовбурами дерев

Лікарі зазначають, що укуси гадюки можуть мати дуже тяжкі наслідки, зрідка - летальні через індивідуальну реакцію. Особливо небезпечні укуси для дітей, літніх людей та алергіків.

Що робити при укусі

Якщо вкусила гадюка, то потрібно якомога швидше звернутись до лікарні. Однак, якщо до лікарні далеко, слід надати першу домедичну допомогу самостійно:

забезпечити спокій та мінімум рухів

дати багато води

місце укусу обробити антисептиком

зняти з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття

дати постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії

прикласти до рани лід

у разі транспортування зафіксувати уражену кінцівку

Категорично не можна робити таких дій: