Украинцев в 2023 году гораздо реже кусали змеи: названа причина

В Украине в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений из-за поражения змеиным ядом. А это на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. И этому есть причина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Какая причина

Специалисты говорят, что война повлияла на статистику. Многие пошли защищать страну, покинули свои места жительства и выехали за пределы страны.

Также изменились приоритеты у людей, а именно стали меньше отдыхать на природе.

К тому же из-за военных действий, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев. Частично не фиксировались случаи на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской областей, где в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 - соответственно 22 и 26, в 2020 - 24 и 26, в 2021 - 34 и 28.

Где больше всего зарегистрировано случаев

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих областях:

Днепропетровской - 28 случаев

Закарпатской - 21 случай

Черниговской - 20 случаев

Житомирской - 18 случаев

Ровенской - 18 случаев

Ивано-Франковской - 17 случаев

Киевской - 17 случаев

Львовской - 17 случаев

Полтавской - 12 случаев

Ни один случай не зарегистрирован в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской и Черкасской областях.

Как уберечься от укусов змей

Важно помнить, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре.

Для того, чтобы уберечься, следуйте следующим советам:

не приближайтесь, если увидели змею, не совершайте резких движений и подождите, пока она отползет

проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень или бревно, постучите, чтобы напугать змею

если отправляетесь в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные брюки из плотной ткани

не касайтесь руками непроверенных объектов. Змеи часто прячутся в стогах сена, под камнями или поваленными стволами деревьев

Врачи отмечают, что укусы гадюки могут иметь очень тяжелые последствия, изредка летальные из-за индивидуальной реакции. Особенно опасны укусы для детей, пожилых и аллергиков.

Что делать при укусе

Если укусила гадюка, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Однако, если до больницы далеко, следует оказать первую медицинскую помощь самостоятельно:

обеспечить покой и минимум движений

дать много воды

место укуса обработать антисептиком

снять с пораженной конечности одежду, украшения, обувь

дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии

приложить к ране лед

при транспортировке зафиксировать пораженную конечность

Категорически нельзя предпринимать следующие действия: