Украинцев в 2023 году гораздо реже кусали змеи: названа причина
В Украине в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений из-за поражения змеиным ядом. А это на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. И этому есть причина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Какая причина
Специалисты говорят, что война повлияла на статистику. Многие пошли защищать страну, покинули свои места жительства и выехали за пределы страны.
Также изменились приоритеты у людей, а именно стали меньше отдыхать на природе.
К тому же из-за военных действий, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев. Частично не фиксировались случаи на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской областей, где в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 - соответственно 22 и 26, в 2020 - 24 и 26, в 2021 - 34 и 28.
Где больше всего зарегистрировано случаев
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих областях:
- Днепропетровской - 28 случаев
- Закарпатской - 21 случай
- Черниговской - 20 случаев
- Житомирской - 18 случаев
- Ровенской - 18 случаев
- Ивано-Франковской - 17 случаев
- Киевской - 17 случаев
- Львовской - 17 случаев
- Полтавской - 12 случаев
Ни один случай не зарегистрирован в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской и Черкасской областях.
Как уберечься от укусов змей
Важно помнить, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре.
Для того, чтобы уберечься, следуйте следующим советам:
- не приближайтесь, если увидели змею, не совершайте резких движений и подождите, пока она отползет
- проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень или бревно, постучите, чтобы напугать змею
- если отправляетесь в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные брюки из плотной ткани
- не касайтесь руками непроверенных объектов. Змеи часто прячутся в стогах сена, под камнями или поваленными стволами деревьев
Врачи отмечают, что укусы гадюки могут иметь очень тяжелые последствия, изредка летальные из-за индивидуальной реакции. Особенно опасны укусы для детей, пожилых и аллергиков.
Что делать при укусе
Если укусила гадюка, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Однако, если до больницы далеко, следует оказать первую медицинскую помощь самостоятельно:
- обеспечить покой и минимум движений
- дать много воды
- место укуса обработать антисептиком
- снять с пораженной конечности одежду, украшения, обувь
- дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии
- приложить к ране лед
- при транспортировке зафиксировать пораженную конечность
Категорически нельзя предпринимать следующие действия:
- высасывать яд, потому что это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей.
- накладывать жгут
- прижигать рану
- употреблять алкоголь.
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