Українці зможуть спостерігати Супермісяць: коли і де дивитись

Коли буде Супермісяць

Повний місяць у липні 2023 року настане 3 липня о 13:41 за Києвом.

Супермісяць можна спостерігати всю ніч. Скористайтеся невеликим телескопом або біноклем, щоб розглянути кратери Місяця, або просто спостерігайте. Також краще виїхати за місто, щоб оцінити виняткову яскравість Місяця далеко від міських вогнів.

Для того, щоб зняти на камеру чудове явище - ви можете скористатися цією програмою.

Як супермісяць впливає на нас?

Зазначимо, що явище супермісяця не впливають на здоров'я людей і не викликають потопів, землетрусів, вивержень вулканів чи цунамі.

Вони тільки спричиняють трохи вищі припливи: на пару сантиметрів вищі, ніж звичайні припливи під час повних місяців. Якщо погода на узбережжі в цей час погана, звичайно, високі припливи її не покращать, але їхній вплив практично не помітний.

Що можна робити в повний місяць

У такі дні відчувається надлишок енергії, тому варто перенаправити її на позитивне русло. Наприклад, те, що дозволить розкрити творчий потенціал. Варто прислухатися до себе та визначити свої бажання та пориви.

Увечері варто бути у родинному колі і щось зробити разом - приготувати вечерю, подивитися легкий фільм, пограти в настільні ігри.

Парам рекомендується провести романтичний вечір - повечеряти разом, поговорити про щось приємне. Це дозволить уникнути конфліктів та сварок. Можна порадувати одне одного милими подарунками.

У повню можна займатися благодійністю, допомогою іншим людям. Також вдалі будуть роботи з рослинами - вдома чи в саду.