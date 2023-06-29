Украинцы смогут наблюдать Суперлуну: когда и где смотреть

Когда будет Суперполнолуние

Полнолуние в июле 2023 года наступит 3 июля в 13:41 по Киеву.

Суперполнолуние можно наблюдать всю ночь. Воспользуйтесь небольшим телескопом или биноклем, чтобы разглядеть кратеры Луны, или наблюдайте просто так. Также лучше выехать за город, чтобы оценить исключительную яркость Луны вдали от городских огней.

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Как суперлуние влияет на нас?

Отметим, что явление суперлуния не влияют на здоровье людей и не вызывают потопов, землетрясений, извержений вулканов или цунами.

Они только служат причиной чуть более высоких приливов: на пару сантиметров выше, чем обычные приливы во время полнолуний. Если погода на побережье в это время плохая, конечно, высокие приливы ее не улучшат, но их влияние практически не заметно.

Что можно делать в полнолуние

В такие дни чувствуется переизбыток энергии, поэтому стоит перенаправить ее в положительное русло. Например, в то, что позволит раскрыть творческий потенциал. Стоит прислушаться к себе и определить свои желания и порывы.

Вечером стоит быть в кругу семьи и что-то сделать вместе - приготовить ужин, посмотреть легкий фильм, поиграть в настольные игры.

Парам рекомендуется провести романтический вечер - поужинать вместе, поговорить о чем-то приятном. Это позволит избежать конфликтов и ссор. Можно порадовать друг друга милыми подарками.

В полнолуние можно заниматься благотворительностью, помощью другим людям. Также удачны будут работы с растениями - дома или в саду.