ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше не Червона планета! NASA показало дивовижні знімки фіолетового Марсу

Новость на русском →
Середа 28 червня 2023 20:19
Більше не Червона планета! NASA показало дивовижні знімки фіолетового Марсу NASA показало незвичні фото Червоної планети (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

NASA оприлюднило знімки Марсу в абсолютно незвичних кольорах. Планета, яку звикли називати Червоною, на фото - у фіолетово-білих тонах. Втім науковці одразу пояснили, що відбувається і чому Марс набув таких кольорів на знімках.

Про це повідомляє ресурс Nature.

Рідкісні знімки фіолетового Марсу

Місія NASA MAVEN зробила дивовижні знімки Марса. Вони були зняті майже в протилежних точках орбіти планети. Метою MAVEN є вивчення верхньої атмосфери планети, іоносфери та взаємодії з Сонцем.

Ультрафіолетовий спектрограф місії вимірює довжини УФ-хвиль, які на цих зображеннях відображаються у хибних кольорах - червоному, зеленому та синьому. Озон в атмосфері виглядає фіолетовим, а хмари блакитними або білими.

Більше не Червона планета! NASA показало дивовижні знімки фіолетового МарсуФото Марса, зроблені з протилежних точок планети (фото: NASA/LASP/CU Boulder)

Зображення ліворуч було зроблено в січні 2023 року, коли Марс був поблизу найдальшої точки від Сонця. Пурпуровий серпанок - це озон, який накопичився під час холодних зимових ночей у північній півкулі.

Зображення праворуч зроблено в липні 2022 року, коли Марс проходив близько до Сонця. Блідо-рожева пляма внизу ліворуч - це глибокий кратер під назвою Аргірський басейн, а біла область біля основи - південна полярна крижана шапка.

Зазначимо, що дані, зібрані MAVEN, допомагають дослідникам дізнатись, як Марс втратив частину своєї атмосфери в минулому.

Читайте також про те, NASA вперше провело пряму трансляцію Марса.

Раніше ми писали про те, що вчені зробили гучну заяву про нову теорію виникнення Землі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАСА Марс