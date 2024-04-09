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Українці зізнались, чи допомагають сайти знайомств знайти кохання (відео)

Українці зізнались, чи допомагають сайти знайомств знайти кохання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Українці реєструються на сайтах знайомств заради того, щоб або знайти кохану людину, або просто знайти розваги. Але чи дійсно там можна знайти кохання?

Про це розповідає РБК-Україна (проект styler) з посиланням на Instagram-опитування порталу "Новини Твоєї Країни".

Чи допомагають українцям сайти знайомств для пошуку кохання

Люди реєструються на сайтах знайомств з різних причин, хтось бажає уваги, хтось просто хоче більше пізнати протилежну стать, хто розваг на одну або кілька ночей, а для когось, це спосіб знайти справжнє кохання. 

А є й ті люди, які вважають, що сайти для знайомств - це людський відчай, і причин цього може бути безліч. Тож, ставлення до такого способу знайомства дуже різниться. Але насправді, зустрічаються такі випадки, коли з цього виходять міцні родини, що не може не тішити. 

Українці мають різну думку, і звучить вона так:

  • "Та в мене дівчина є, не користувалися, ми разом з 10 класу, тому не встиг"
  • "Я нормально ставлюся до цього, коли не був у стосунках, користувався"
  • “Там я успіху не знайшла, скажімо так"
  • "Ставлюся крайнє негативно, бо ніхто не пише"
  • "Ставлюся добре, користувався і дуже успішно"
  • "Люди там зареєстровані, щоб знайти швидкий секс. І я знаходив, один раз сподобалось, другий не дуже"
  • "Я прихильник того, щоб у побуті десь знайомитись"
  • "Ми не використовуємо такі застосунки, напевно, на жаль".
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знайомстваСтосункиКохання