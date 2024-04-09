Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (видео)

Помогают ли украинцам сайты знакомств для поиска любви

Люди регистрируются на сайтах знакомств по разным причинам, кто-то желает внимания, кто-то просто хочет больше узнать противоположный пол, кто-то развлечений на одну или несколько ночей, а для кого-то, это способ обрести настоящую любовь.

А есть и те люди, которые считают, что сайты для знакомств - это человеческое отчаяние, и причин тому может быть множество. Так что, отношение к такому способу знакомства очень отличается. Но на самом деле встречаются такие случаи, когда из этого получаются крепкие семьи, что не может не радовать.

Украинцы имеют разное мнение, и звучит она так: