Українці зізнались, чи допомагають сайти знайомств знайти кохання (відео)

Українці реєструються на сайтах знайомств заради того, щоб або знайти кохану людину, або просто знайти розваги. Але чи дійсно там можна знайти кохання?

Про це розповідає РБК-Україна (проект styler) з посиланням на Instagram -опитування порталу "Новини Твоєї Країни".

Чи допомагають українцям сайти знайомств для пошуку кохання

Люди реєструються на сайтах знайомств з різних причин, хтось бажає уваги, хтось просто хоче більше пізнати протилежну стать, хто розваг на одну або кілька ночей, а для когось, це спосіб знайти справжнє кохання.

А є й ті люди, які вважають, що сайти для знайомств - це людський відчай, і причин цього може бути безліч. Тож, ставлення до такого способу знайомства дуже різниться. Але насправді, зустрічаються такі випадки, коли з цього виходять міцні родини, що не може не тішити.

Українці мають різну думку, і звучить вона так: