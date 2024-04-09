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Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (видео)

Вторник 09 апреля 2024 20:17
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Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (видео) Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Украинцы регистрируются на сайтах знакомств ради того, чтобы или найти любимого человека или просто найти развлечения. Но действительно ли там можно обрести любовь?

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект styler) со ссылкой на Instagram-опрос портала "Новости Твоей Страны".

Помогают ли украинцам сайты знакомств для поиска любви

Люди регистрируются на сайтах знакомств по разным причинам, кто-то желает внимания, кто-то просто хочет больше узнать противоположный пол, кто-то развлечений на одну или несколько ночей, а для кого-то, это способ обрести настоящую любовь.

А есть и те люди, которые считают, что сайты для знакомств - это человеческое отчаяние, и причин тому может быть множество. Так что, отношение к такому способу знакомства очень отличается. Но на самом деле встречаются такие случаи, когда из этого получаются крепкие семьи, что не может не радовать.

Украинцы имеют разное мнение, и звучит она так:

  • "Да у меня девушка есть, не пользовались, мы вместе с 10 класса, поэтому не успел"
  • "Я нормально отношусь к этому, когда не был в отношениях, пользовался"
  • "Там я успеха не нашла, скажем так"
  • "Отношусь крайне негативно, потому что никто не пишет"
  • "Отношусь хорошо, пользовался и очень успешно"
  • "Люди там зарегистрированы, чтобы найти быстый секс. И я находил, один раз понравилось, второй не очень"
  • "Я сторонник того, чтобы в быту где-то знакомиться"
  • "Мы не используем такие приложения, наверное, к сожалению".

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