Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (видео)
Украинцы регистрируются на сайтах знакомств ради того, чтобы или найти любимого человека или просто найти развлечения. Но действительно ли там можно обрести любовь?
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект styler) со ссылкой на Instagram-опрос портала "Новости Твоей Страны".
Помогают ли украинцам сайты знакомств для поиска любви
Люди регистрируются на сайтах знакомств по разным причинам, кто-то желает внимания, кто-то просто хочет больше узнать противоположный пол, кто-то развлечений на одну или несколько ночей, а для кого-то, это способ обрести настоящую любовь.
А есть и те люди, которые считают, что сайты для знакомств - это человеческое отчаяние, и причин тому может быть множество. Так что, отношение к такому способу знакомства очень отличается. Но на самом деле встречаются такие случаи, когда из этого получаются крепкие семьи, что не может не радовать.
Украинцы имеют разное мнение, и звучит она так:
- "Да у меня девушка есть, не пользовались, мы вместе с 10 класса, поэтому не успел"
- "Я нормально отношусь к этому, когда не был в отношениях, пользовался"
- "Там я успеха не нашла, скажем так"
- "Отношусь крайне негативно, потому что никто не пишет"
- "Отношусь хорошо, пользовался и очень успешно"
- "Люди там зарегистрированы, чтобы найти быстый секс. И я находил, один раз понравилось, второй не очень"
- "Я сторонник того, чтобы в быту где-то знакомиться"
- "Мы не используем такие приложения, наверное, к сожалению".
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