Украинцы признались, помогают ли сайты знакомств найти любовь (видео)

Украинцы регистрируются на сайтах знакомств ради того, чтобы или найти любимого человека или просто найти развлечения. Но действительно ли там можно обрести любовь?

Помогают ли украинцам сайты знакомств для поиска любви

Люди регистрируются на сайтах знакомств по разным причинам, кто-то желает внимания, кто-то просто хочет больше узнать противоположный пол, кто-то развлечений на одну или несколько ночей, а для кого-то, это способ обрести настоящую любовь.

А есть и те люди, которые считают, что сайты для знакомств - это человеческое отчаяние, и причин тому может быть множество. Так что, отношение к такому способу знакомства очень отличается. Но на самом деле встречаются такие случаи, когда из этого получаются крепкие семьи, что не может не радовать.

Украинцы имеют разное мнение, и звучит она так: