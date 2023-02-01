Українці заткнули пельки росіянам, які поливали брудом дітей на турнірі з гімнастики

За словами телезірки, днями вона повернулася з Відня, де у турнірі Fairytale International Young Talents Vienna Cup брала участь її донька.

Валентина відзначила тренерів (зокрема й Анну Різатдінову та її академію), які підготували дітей з України до вдалих виступів, бо "не зважаючи на тривоги, перебої зі світлом і воєнний стан в країні наші діти ростуть і розвиваються".

"Кожна дівчинка була горда нести прапор своєї країни на плечах", - написала Хамайко.

Донька Валентини Хамайко з Анною Різатдіновою (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

А в той час, як наші діти показували всьому світові свої таланти і тягу до перемоги, "в глядацькій залі відбувалось різне".

За словами ведучої, "періодично на килимі почала звучати музика "Валянки да валянки…", а згодом вони почали проявлятися і на трибунах".

"Серед учасників змагань виявились росіяни, які, звичайно ж, виступали не під своїм прапором, і триколори на трибунах не розгортали… А жаба їх душила… І тут понеслось… Під час виступів дітей з України вони весь час поливали їх і всіх нас брудом й лайливими словами!" - пише Валентина.

"Ми зі своєї, батьківської сторони, не опускались до принизливих сварок, а розгорнули ще більше прапорів на трибунах і стали впритул до росіян… Над головою, перед ними, аби змусити їх замовкнути! Це спрацювало!" - додала вона.

Виступ українських дівчаток на турнірі у Відні

"Наші діти, наші дорослі спортсмени - це наша спортивна армія! І наша мета перемагати на кожному з наших фронтів і не опускатися до рівня лайки. Розум, сила і витримка - наша сильна сторона! Тримаймося, щодня малими і великими кроками до нашої Перемоги!" - резюмувала Хамайко.

Маленькі українські чемпіонки (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)