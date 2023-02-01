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Украинцы заткнули рты россиянам, которые поливали грязью детей на турнире по гимнастике

Украинцы поставили на место россиян на детском турнире (коллаж: Styler)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы еще раз продемонстрировали свое превосходство над россиянами в человечности и воспитанности. На этот раз на детском турнире по гимнастике.

О событиях, случившихся на трибунах во время выступления детей из Украины, рассказала ведущая 1+1 Валентина Хамайко в своем Instagram-аккаунте.

По словам телезвезды, на днях она вернулась из Вены, где на турнире Fairytale International Young Talents Vienna Cup участвовала ее дочь.

Валентина отметила тренеров (в том числе и Анну Ризадинову и ее академию), которые подготовили детей из Украины к успешным выступлениям, потому что "несмотря на тревоги, перебои со светом и военное положение в стране наши дети растут и развиваются".

"Каждая девочка была горда нести флаг своей страны на плечах", - написала Хамайко.

Дочь Валентины Хамайко с Анной Ризаддиновой (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

А в то время, как наши дети показывали всему миру свои таланты и тягу к победе, "в зрительном зале происходило разное".

По словам ведущей, "периодически на ковре начала звучать музыка "Валенки да валенки…", а впоследствии они начали проявляться и на трибунах".

"Среди участников соревнований оказались россияне, которые, конечно же, выступали не под своим флагом, и триколоры на трибунах не разворачивали... А жаба их душила... И тут понеслось... Во время выступлений детей из Украины они все время поливали их и всех нас грязью и ругательными словами!" - пишет Валентина.

"Мы со своей, родительской стороны, не опускались к унизительным ссорам, а развернули еще больше флагов на трибунах и стали вплотную к россиянам… Над головой, перед ними, чтобы заставить их замолчать! Это сработало!" - добавила она.

Выступление украинских девочек на турнире в Вене

"Наши дети, наши взрослые спортсмены - это наша спортивная армия! И наша цель побеждать на каждом из наших фронтов и не опускаться до уровня ругательств. Ум, сила и выдержка - наша сильная сторона! Держимся, каждый день малыми и большими шагами к нашей Победе!" - резюмировала Хамайко.

Маленькие украинские чемпионки (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Ранее сообщалось, что юные дзюдоисты из пострадавших регионов Украины завоевали 14 золотых медалей в международных соревнованиях на Кипре.

А также мы писали, как мир реагирует на планы МОК допустить россиян к Олимпиаде, что ныне под угрозой бойкота.

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дітиведучагимнастикаАнна Ризатдинова