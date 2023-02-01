Украинцы заткнули рты россиянам, которые поливали грязью детей на турнире по гимнастике

По словам телезвезды, на днях она вернулась из Вены, где на турнире Fairytale International Young Talents Vienna Cup участвовала ее дочь.

Валентина отметила тренеров (в том числе и Анну Ризадинову и ее академию), которые подготовили детей из Украины к успешным выступлениям, потому что "несмотря на тревоги, перебои со светом и военное положение в стране наши дети растут и развиваются".

"Каждая девочка была горда нести флаг своей страны на плечах", - написала Хамайко.

Дочь Валентины Хамайко с Анной Ризаддиновой (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

А в то время, как наши дети показывали всему миру свои таланты и тягу к победе, "в зрительном зале происходило разное".

По словам ведущей, "периодически на ковре начала звучать музыка "Валенки да валенки…", а впоследствии они начали проявляться и на трибунах".

"Среди участников соревнований оказались россияне, которые, конечно же, выступали не под своим флагом, и триколоры на трибунах не разворачивали... А жаба их душила... И тут понеслось... Во время выступлений детей из Украины они все время поливали их и всех нас грязью и ругательными словами!" - пишет Валентина.

"Мы со своей, родительской стороны, не опускались к унизительным ссорам, а развернули еще больше флагов на трибунах и стали вплотную к россиянам… Над головой, перед ними, чтобы заставить их замолчать! Это сработало!" - добавила она.

Выступление украинских девочек на турнире в Вене

"Наши дети, наши взрослые спортсмены - это наша спортивная армия! И наша цель побеждать на каждом из наших фронтов и не опускаться до уровня ругательств. Ум, сила и выдержка - наша сильная сторона! Держимся, каждый день малыми и большими шагами к нашей Победе!" - резюмировала Хамайко.

Маленькие украинские чемпионки (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)