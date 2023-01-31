Юні дзюдоїсти з постраждалих регіонів України здобули 14 золотих медалей у міжнародних змаганнях на Кіпрі

Команда юних українських спортсменів взяла участь у міжнародних змаганнях з дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, організованих Christodoulides Judo Academy, в яких 8 країн світу були представлені понад 700 учасниками. В п’яти вікових категоріях вихованці заслуженого тренера України Карена Балаяна та Олександри Старкової, українські дзюдоїсти Олімпійського коледжу здобули 30 медалей: 14 з яких золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Участь у змаганнях та перебування спортсменів на території острова Кіпр стали можливими завдяки проєкту Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” Olympic Dreams, за підтримки Мінмолоді та спорту, МЗС, Посольства України в Республіці Кіпр, особисто пана Посла Руслана Німчинського та Фонда Kepaky, НОК України, Федерації дзюдо України, мецената Анатолія Бойко та інших партнерів.

“Сьогодні, коли через військові дії, спричинені агресією з боку росії, в нашій країні зруйновано значну частину інфраструктури, в тому числі й спортивної, наші спортсмени вимушені тренуватися без світла, води й опалення, інколи навіть просто неба. Тому проєкт Olympic Dreams, у рамках якого група українських спортсменів має можливість тренуватися у безпечному Кіпрі та показувати значні успіхи на міжнародному рівні, є прикладом плідної співпраці між громадськими організаціями, державними органами та меценатами”, – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський.

Завдяки всебічній співпраці команди Фонду з партнерами та меценатами проєкту українські спортсмени перебуватимуть на Кіпрі понад 1,5 місяця та повернуться на батьківщину в лютому для участі на відбіркових чемпіонатах України серед кадетів та юніорів.

“Ми отримали чергові вагомі результати нашого міжнародного проєкту спортивних таборів Olympic Dreams. У спорті немає місця для пауз, тому головною нашою метою є допомога дітям-спортсменам з постраждалих регіонів України безперервно продовжувати тренування – задля збереження нашого нового спортивного покоління та нових перемог України на міжнародних аренах”, – зазначив меценат Анатолій Бойко.

Також нагадаємо, що влітку минулого року понад 100 юних спортсменів у рамках проєкту Olympic Dreams отримали можливість протягом 3 місяців безпечно тренуватись на території Греції, завдяки чому Україна отримала вже не одну медаль на міжнародних турнірах.

Для довідки:

Благодійний фонд «Майбутнє – дітям» ще до війни опікувався дітьми, що перебували в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну на території гімназії було створено прихисток для внутрішньо переміщених осіб.

На сьогодні команда Фонду підтримала вже понад 500 підопічних (діти гімназії, сімʼї ВПО із дітьми), кількість яких постійно збільшується. Загалом 2022 року, окрім прихистку, одягу та засобів гігієни, Фонд забезпечив близько 150 000 порцій їжі, а також системно покращує умови проживання, навчання та дозвілля підопічних.

З 2022 року Фонд розвиває проєкт міжнародних спортивних таборів Olimpic Dreams, головною метою якого є підтримка українських спортсменів, їх оздоровлення, а також, забезпечення їх сталого тренувального процесу та отримання міжнародного спортивного досвіду задля майбутніх перемог України на світових аренах.

Звіт за 2022 на сайті Фонду.

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