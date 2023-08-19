Українці вже готуються до зими. Скільки коштують дрова і коли найвигідніше їх купувати

Українців уже попереджають про складну зиму. Тому люди завчасно скуповують дрова, вугілля і брикети, аби мати змогу обігрівати оселю взимку. Тим паче, що цьогоріч, скоріш за все, знову будуть масові вимкнення електроенергії через російські обстріли.
Про те, які зараз ціни на дрова та коли їх найкраще заготовляти, розповідаємо у матеріалі нижче.
Ціни на дрова залежать від виду дерева, а також від вигляду, у якому їх продають - колодами чи уже колоті.
На сайті drovaugol пропонують дрова за наступними цінами:
Ці ціни відповідають середньостатистичним по Україні.
Найкраще всього використовувати листяні породи, бо вони довго горять і віддають багато тепла. А ще вони не містять смолистих речовин, тому не виділяють гар під час горіння.
Також годяться плодові дерева, але їх краще використовувати для камінів, бо вони виділяють приємні аромати.
Не найкращим варіантом для опалення будинків є соснові дрова. Вони під час горіння дають багато диму, швидко горять і мають низьку тепловіддачу.
У середньому для опалення будинку площею 100 кв. м на зиму потрібно близько 10 м куб. дубових дров. Ця цифра може коригуватися в залежності від утеплення будинку й наскільки холодною буде зима. Тому варто заготовити дрова із запасом. Також врахуйте, що у дуба - найкраща тепловіддача. Якщо купуєте інші види деревини, то потрібна більша кількість.
При мінімальних оцінках, заготовити дрова на зиму коштуватиме щонайменше 13 тис. грн. При цьому потрібно ще буде оплатити доставку - тут ціна у кожної компанії різна.
Дрова найкраще купувати влітку, оскільки ближче до опалювального сезону скоріш за все вони зростуть у ціні. На це може вплинути підвищений попит, а також ріст курсу долара. Також врахуйте той факт, що якщо купите свіжо спиляну деревину, їй потрібно буде висохнути до зими, щоб краще горіти.
Раніше ми писали про те, що буде, якщо не платити за комунальні послуги.
Читайте також про те, які соцвиплати можуть вплинути на призначення субсидії.