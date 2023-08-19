Украинцы уже готовятся к зиме. Сколько стоят дрова и когда выгоднее всего их покупать

Сколько сейчас стоят дрова в Украине

Цены на дрова зависят от вида древесинны, а также от того, в котором виде их продают - бревна или уже колотые.

На сайте drovaugol предлагают дрова по следующим ценам:

дуб - 1310 грн за 1 м куб. плотно сложен бревнами, или же 1360 грн - за рубленые дрова

грн за 1 м куб. плотно сложен бревнами, или же 1360 грн - за рубленые дрова береза - 1000 грн за 1 м куб. плотно сложенная бревнами, или 1200 грн - за рубленые дрова

грн за 1 м куб. плотно сложенная бревнами, или 1200 грн - за рубленые дрова ольха - 920 грн за 1 м куб. плотно сложенная бревнами, или 1120 грн - за рубленые дрова

грн за 1 м куб. плотно сложенная бревнами, или 1120 грн - за рубленые дрова сосна - 920 грн за 1 м куб. плотно сложенная бревнами, или 1070 грн - за рубленые дрова

Эти цены соответствуют среднестатистическим по Украине.

Цены на разные виды дров (скриншот сайта drova.kiev.ua)

Какие дрова лучше всего подходят для обогрева дома

Лучше всего использовать лиственные породы, потому что они долго горят и отдают много тепла. А еще они не содержат смолистых веществ, поэтому не выделяют гари во время горения.

Также годятся дрова с плодовых деревьев, но их лучше использовать для каминов, потому что они выделяют приятные ароматы.

Не лучшим вариантом для отопления помещений являются сосновые дрова. Они при горении дают много дыма, быстро горят и имеют низкую теплоотдачу.

Сколько нужно дров на зиму

В среднем для отопления дома площадью 100 кв. м на зиму нужно около 10 м куб. дубовых дров. Эта цифра может корректироваться в зависимости от того, насколько утеплен дом и насколько холодной будет зима. Поэтому следует заготовить дрова с запасом. Также учтите, что у дуба - лучшая теплоотдача. Если приобретаете другие виды древесины, то нужно больше чем 10 м. куб.

При минимальных оценках заготовить дрова на зиму будет стоить не менее 13 тыс. грн. При этом нужно еще будет оплатить доставку - здесь цена у каждой компании разная.

Дрова лучше всего покупать летом, поскольку ближе к отопительному сезону, скорее всего, они вырастут в цене. На это может повлиять повышенный спрос и рост курса доллара. Также учтите тот факт, что если купите свежо спиленную древесину, ей нужно будет высохнуть до зимы, чтобы лучше гореть.

Стоимость дров на платформе OLX (скриншот)