Украинцы уже готовятся к зиме. Сколько стоят дрова и когда выгоднее всего их покупать

Украинцев уже предупреждают о сложной зиме. Поэтому люди заранее скупают дрова, уголь и брикеты, чтобы иметь возможность обогревать дом зимой. Тем более, что в этом году, скорее всего, снова будут массовые отключения электроэнергии из-за российских обстрелов.
О том, какие сейчас цены на дрова и когда лучше их заготавливать, рассказываем в материале ниже.
Цены на дрова зависят от вида древесинны, а также от того, в котором виде их продают - бревна или уже колотые.
На сайте drovaugol предлагают дрова по следующим ценам:
Эти цены соответствуют среднестатистическим по Украине.
Лучше всего использовать лиственные породы, потому что они долго горят и отдают много тепла. А еще они не содержат смолистых веществ, поэтому не выделяют гари во время горения.
Также годятся дрова с плодовых деревьев, но их лучше использовать для каминов, потому что они выделяют приятные ароматы.
Не лучшим вариантом для отопления помещений являются сосновые дрова. Они при горении дают много дыма, быстро горят и имеют низкую теплоотдачу.
В среднем для отопления дома площадью 100 кв. м на зиму нужно около 10 м куб. дубовых дров. Эта цифра может корректироваться в зависимости от того, насколько утеплен дом и насколько холодной будет зима. Поэтому следует заготовить дрова с запасом. Также учтите, что у дуба - лучшая теплоотдача. Если приобретаете другие виды древесины, то нужно больше чем 10 м. куб.
При минимальных оценках заготовить дрова на зиму будет стоить не менее 13 тыс. грн. При этом нужно еще будет оплатить доставку - здесь цена у каждой компании разная.
Дрова лучше всего покупать летом, поскольку ближе к отопительному сезону, скорее всего, они вырастут в цене. На это может повлиять повышенный спрос и рост курса доллара. Также учтите тот факт, что если купите свежо спиленную древесину, ей нужно будет высохнуть до зимы, чтобы лучше гореть.
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