Українці висловилися про святкування Великодня під час війни (відео)

У неділю, 5 травня, в Україні відзначатимуть православний Великдень. Однак поки триває повномасштабна війна, щоразу постає дилема: чи доречно щось святкувати та якщо так, як це зробити?
РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців про те, чи будуть вони святкувати цьогорічну Пасху та що саме планують.
Останній день Страсного тижня - це Велика субота. Її вважають днем скорботи. Зазвичай у храмах усю ніч тривають служби.
Однак наразі українцям рекомендують не відвідувати церкви вночі та дотримуватися комендантської години. Тому в такому разі відвідати богослужіння можна вранці чи ввечері, якщо ви хочете освятити великодній кошик.
Відомо, що в Страсну п'ятницю не можна готуватися до Великодня та робити хатню роботу. Усі ці справи перенесіть на суботу - сьогодні можна готувати страви, випікати паски, фарбувати яйця, прибирати тощо.
А ще не забувайте, що Великдень - це дуже світле свято, тому у дні до та після нього варто просити вибачення та й загалом робити добрі вчинки. І в жодному разі не сваріться ні з ким.
Серед заборон у Страсну суботу такі:
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