UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці висловилися про святкування Великодня під час війни (відео)

Чи будуть українці відзначати Великдень 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Юлія Гаюк

У неділю, 5 травня, в Україні відзначатимуть православний Великдень. Однак поки триває повномасштабна війна, щоразу постає дилема: чи доречно щось святкувати та якщо так, як це зробити?

РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців про те, чи будуть вони святкувати цьогорічну Пасху та що саме планують.

Великдень 2024: що зробити напередодні свята

Останній день Страсного тижня - це Велика субота. Її вважають днем скорботи. Зазвичай у храмах усю ніч тривають служби. 

Однак наразі українцям рекомендують не відвідувати церкви вночі та дотримуватися комендантської години. Тому в такому разі відвідати богослужіння можна вранці чи ввечері, якщо ви хочете освятити великодній кошик.

Відомо, що в Страсну п'ятницю не можна готуватися до Великодня та робити хатню роботу. Усі ці справи перенесіть на суботу - сьогодні можна готувати страви, випікати паски, фарбувати яйця, прибирати тощо.

А ще не забувайте, що Великдень - це дуже світле свято, тому у дні до та після нього варто просити вибачення та й загалом робити добрі вчинки. І в жодному разі не сваріться ні з ким.

Серед заборон у Страсну суботу такі:

  • відмовтеся від термічно оброблених продуктів і продовжуйте дотримуватися посту
  • заборонено вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати
  • не можна купатися, полювати, ловити рибу
  • не можна ходити на цвинтар у Велику суботу
  • важкі хатні справи заборонені
  • не сваріться, не бажайте нікому зла та не відмовляйте в допомозі

Як українці святкуватимуть Великдень

Опитування РБК-Україна на вулицях Києва дивіться на нашому YouTube-каналі.

 

Читайте інтерв'ю РБК-Україна з етнологом про давні українські великодні звичаї, які назавжди втрачені через антирелігійну радянську політику, головні заборони свята та традиції вшанування померлих.

А ще ми писали, де в Україні найбільше церков Московського патріархату.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПасхаВійна в Україні