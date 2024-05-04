Українці висловилися про святкування Великодня під час війни (відео)

Великдень 2024: що зробити напередодні свята

Останній день Страсного тижня - це Велика субота. Її вважають днем скорботи. Зазвичай у храмах усю ніч тривають служби.

Однак наразі українцям рекомендують не відвідувати церкви вночі та дотримуватися комендантської години. Тому в такому разі відвідати богослужіння можна вранці чи ввечері, якщо ви хочете освятити великодній кошик.

Відомо, що в Страсну п'ятницю не можна готуватися до Великодня та робити хатню роботу. Усі ці справи перенесіть на суботу - сьогодні можна готувати страви, випікати паски, фарбувати яйця, прибирати тощо.

А ще не забувайте, що Великдень - це дуже світле свято, тому у дні до та після нього варто просити вибачення та й загалом робити добрі вчинки. І в жодному разі не сваріться ні з ким.

Серед заборон у Страсну суботу такі:

відмовтеся від термічно оброблених продуктів і продовжуйте дотримуватися посту

заборонено вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати

не можна купатися, полювати, ловити рибу

не можна ходити на цвинтар у Велику суботу

важкі хатні справи заборонені

не сваріться, не бажайте нікому зла та не відмовляйте в допомозі

Як українці святкуватимуть Великдень

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