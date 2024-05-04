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Украинцы высказались о праздновании Пасхи во время войны (видео)

Будут ли украинцы отмечать Пасху 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Юлия Гаюк

В воскресенье, 5 мая, в Украине будут отмечать православную Пасху. Однако пока идет полномасштабная война, каждый раз возникает дилемма: уместно ли что-то праздновать и если так, как это сделать?

РБК-Украина (проект Styler) спросило украинцев о том, будут ли они праздновать Пасху в этом году и что именно планируют.

Пасха 2024: что сделать в канун праздника

Последний день Страстной недели - это Великая суббота. Ее считают днем скорби. Обычно в храмах всю ночь продолжаются службы.

Однако украинцам рекомендуют не посещать церкви ночью и соблюдать комендантский час. Поэтому в таком случае посетить богослужение можно утром или вечером, если вы хотите освятить пасхальную корзину.

Известно, что в Страстную пятницу нельзя готовиться к Пасхе и делать домашнюю работу. Все эти дела перенесите на субботу - сегодня можно готовить блюда, выпекать паски, красить яйца, убирать и т. д.

А еще не забывайте, что Пасха - это очень светлый праздник, поэтому в дни до и после него стоит просить прощения и вообще совершать хорошие поступки. И ни в коем случае не ссорьтесь ни с кем.

Среди запретов в Страстную субботу следующие:

  • откажитесь от термически обработанных продуктов и продолжайте соблюдать пост
  • запрещено употреблять спиртное, громко веселиться, кричать, петь
  • нельзя купаться, охотиться, ловить рыбу
  • нельзя ходить на кладбище в Великую субботу
  • трудные домашние дела запрещены
  • не ссорьтесь, не желайте никому зла и не отказывайте в помощи

Как украинцы будут праздновать Пасху

Опрос РБК-Украина на улицах Киева смотрите на нашем YouTube-канале.

 

Читайте интервью РБК-Украина с этнологом о древних украинских пасхальных обычаях, которые навсегда утрачены из-за антирелигиозной советской политики, главных запретах праздника и традициях чествования умерших.

А еще мы писали, где в Украине больше всего церквей Московского патриархата.

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