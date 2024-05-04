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Українці висловилися про святкування Великодня під час війни (відео)

Україна, Субота 04 травня 2024 13:27
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Українці висловилися про святкування Великодня під час війни (відео) Чи будуть українці відзначати Великдень 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Юлія Гаюк

У неділю, 5 травня, в Україні відзначатимуть православний Великдень. Однак поки триває повномасштабна війна, щоразу постає дилема: чи доречно щось святкувати та якщо так, як це зробити?

РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців про те, чи будуть вони святкувати цьогорічну Пасху та що саме планують.

Великдень 2024: що зробити напередодні свята

Останній день Страсного тижня - це Велика субота. Її вважають днем скорботи. Зазвичай у храмах усю ніч тривають служби.

Однак наразі українцям рекомендують не відвідувати церкви вночі та дотримуватися комендантської години. Тому в такому разі відвідати богослужіння можна вранці чи ввечері, якщо ви хочете освятити великодній кошик.

Відомо, що в Страсну п'ятницю не можна готуватися до Великодня та робити хатню роботу. Усі ці справи перенесіть на суботу - сьогодні можна готувати страви, випікати паски, фарбувати яйця, прибирати тощо.

А ще не забувайте, що Великдень - це дуже світле свято, тому у дні до та після нього варто просити вибачення та й загалом робити добрі вчинки. І в жодному разі не сваріться ні з ким.

Серед заборон у Страсну суботу такі:

  • відмовтеся від термічно оброблених продуктів і продовжуйте дотримуватися посту
  • заборонено вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати
  • не можна купатися, полювати, ловити рибу
  • не можна ходити на цвинтар у Велику суботу
  • важкі хатні справи заборонені
  • не сваріться, не бажайте нікому зла та не відмовляйте в допомозі

Як українці святкуватимуть Великдень

Опитування РБК-Україна на вулицях Києва дивіться на нашому YouTube-каналі.

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