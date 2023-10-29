Украинцы ответили, сколько времени им нужно, чтобы заработать на новый iPhone: у многих будет шок

Стоимость на IPhone в Украине и вообще во всем мире достаточно высока и далеко не каждый среднестатистический украинец может позволить себе с одной зарплаты купить новый смартфон. Однако есть и те, кто зарабатывает на него в очень короткие сроки.

О том, сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone и кем нужно работать для этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-опрос блогерши Оли Ковальской.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone

Блогерша решила сделать опрос среди молодых людей и узнать, сколько времени им нужно, чтобы заработать на iPhone, который стоит 40 тысяч гривен.

Ответы были разными, но они на самом деле шокируют большинство людей, ведь многие берут IPhone в кредит или долгое время собирают на него средства, чтобы приобрести сразу.

В опросе участвовало 9 человек, и все они назвали почти одинаковый срок:

две недели

неделя

месяц

полторы-две недели

два-три дня

пять дней

один-два дня.

На самом деле это короткие сроки, но и ниша, в которой работают все люди, участвовавшие в опросе, работают в сфере диджитал, а, как известно, она хорошо оплачивается.

Кем нужно работать, чтобы заработать на iPhone в столь короткие сроки

владельцем агентства таргетированной рекламы.

владельцем диджитал-агентства

маркетологом

таргетологом

в сфере образовательного бизнеса

SMM

Получается, что если работать в сфере диджитал, как и все опрошенные, иметь хороший уровень знаний и навыков, то можно приобрести себе желанный iPhone за несколько дней, недель или месяц.

Следует заметить, что все опрошенные - молодые люди, которые овладели наиболее распространенной в последнее время сферой деятельности и чувствуют себя достаточно комфортно.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы купить новый iPhone (фото: Freepik)

Но сейчас 40 тысяч гривен стоит не последняя модель, так что если люди хотят 15 IPhone, который стоит в два раза больше, чем объявленная стоимость в опросе, то стоит и их сроки умножить.