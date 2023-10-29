Украинцы ответили, сколько времени им нужно, чтобы заработать на новый iPhone: у многих будет шок
Стоимость на IPhone в Украине и вообще во всем мире достаточно высока и далеко не каждый среднестатистический украинец может позволить себе с одной зарплаты купить новый смартфон. Однако есть и те, кто зарабатывает на него в очень короткие сроки.
О том, сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone и кем нужно работать для этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-опрос блогерши Оли Ковальской.
Сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone
Блогерша решила сделать опрос среди молодых людей и узнать, сколько времени им нужно, чтобы заработать на iPhone, который стоит 40 тысяч гривен.
Ответы были разными, но они на самом деле шокируют большинство людей, ведь многие берут IPhone в кредит или долгое время собирают на него средства, чтобы приобрести сразу.
В опросе участвовало 9 человек, и все они назвали почти одинаковый срок:
- две недели
- неделя
- месяц
- полторы-две недели
- два-три дня
- пять дней
- один-два дня.
На самом деле это короткие сроки, но и ниша, в которой работают все люди, участвовавшие в опросе, работают в сфере диджитал, а, как известно, она хорошо оплачивается.
Кем нужно работать, чтобы заработать на iPhone в столь короткие сроки
- владельцем агентства таргетированной рекламы.
- владельцем диджитал-агентства
- маркетологом
- таргетологом
- в сфере образовательного бизнеса
- SMM
Получается, что если работать в сфере диджитал, как и все опрошенные, иметь хороший уровень знаний и навыков, то можно приобрести себе желанный iPhone за несколько дней, недель или месяц.
Следует заметить, что все опрошенные - молодые люди, которые овладели наиболее распространенной в последнее время сферой деятельности и чувствуют себя достаточно комфортно.
Сколько времени нужно украинцам, чтобы купить новый iPhone (фото: Freepik)
Но сейчас 40 тысяч гривен стоит не последняя модель, так что если люди хотят 15 IPhone, который стоит в два раза больше, чем объявленная стоимость в опросе, то стоит и их сроки умножить.
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