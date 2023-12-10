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Українці відповіли, якою мовою спілкуються вдома (відео)

Якою мовою українці спілкуються вдома (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Мовне питання й досі є дуже гострим, хтось виступає за лагідну українізацію, хтось навпаки. А є й ті люди, які не загострюють свою увагу на тому, якою мовою спілкується співрозмовник.

А про те, якою мовою українці спілкуються у себе вдома, коли ніхто не чує, розповідає РБК- Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Гончаренко центр.ONLINE.

Якою мовою українці розмовляють вдома 

Питання мови дійсно є дуже актуальним, адже кожен українець має свою позицію з приводу переходу на рідну мову. Хтось відчуває гостру потребу у переході, бо йому некомфортно. Але є й ті, кому комфортніше розмовляти як раніше - російською, а перехід дається важко. 

Саме через гостроту питання на сторінці мовних курсів провели опитування серед громадян. Українці відповідали, якою мовою вони спілкуються у себе на кухні, коли ніхто не бачить та не чує їх. 

Відповіді люди давали, звісно, різні, як це і є в реальності, без прикрас та вихваляння себе. 

"Я, як бачите, російською, але в принципі, якщо ми живемо в Україні, то зрозуміло, що державна мова має бути українська. Ніхто в Англії не сидить і не кричить, що ми не хочемо вчити мову країни, в якій ми живемо", - сказала російськомовна жінка. 

Далі в опитуванні взяв участь молодий хлопець і він вже дав відповідь українською. 

"Російською, ми самі з Херсону, мої батьки все життя розмовляли російською мовою, але зараз, оскільки це мова окупанта, ми не хочемо нею розмовляти", - відповів хлопець. 

Отже, думки різняться, але жоден українець не наголошує на тому, що російська мова має залишатися, просто комусь важко перейти на українську, адже одного бажання замало, у кожного є багато внутрішніх бар’єрів. 

Проте поступово українці все більше і більше починають використовувати рідну мову у побуті, з рідними, друзями та забувають російські слова.

Раніше ми розповідали про те, що хлопець з Казахстану пояснив, чому українцям важливо розмовляти рідною мовою.

Також читайте наш матеріал про те, як чужі помилки у мовленні впливають на фізичний стан людей.

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