Українці відповіли, якою мовою спілкуються вдома (відео)

Якою мовою українці розмовляють вдома

Питання мови дійсно є дуже актуальним, адже кожен українець має свою позицію з приводу переходу на рідну мову. Хтось відчуває гостру потребу у переході, бо йому некомфортно. Але є й ті, кому комфортніше розмовляти як раніше - російською, а перехід дається важко.

Саме через гостроту питання на сторінці мовних курсів провели опитування серед громадян. Українці відповідали, якою мовою вони спілкуються у себе на кухні, коли ніхто не бачить та не чує їх.

Відповіді люди давали, звісно, різні, як це і є в реальності, без прикрас та вихваляння себе.

"Я, як бачите, російською, але в принципі, якщо ми живемо в Україні, то зрозуміло, що державна мова має бути українська. Ніхто в Англії не сидить і не кричить, що ми не хочемо вчити мову країни, в якій ми живемо", - сказала російськомовна жінка.

Далі в опитуванні взяв участь молодий хлопець і він вже дав відповідь українською.

"Російською, ми самі з Херсону, мої батьки все життя розмовляли російською мовою, але зараз, оскільки це мова окупанта, ми не хочемо нею розмовляти", - відповів хлопець.

Отже, думки різняться, але жоден українець не наголошує на тому, що російська мова має залишатися, просто комусь важко перейти на українську, адже одного бажання замало, у кожного є багато внутрішніх бар’єрів.

Проте поступово українці все більше і більше починають використовувати рідну мову у побуті, з рідними, друзями та забувають російські слова.