Украинцы ответили, на каком языке общаются дома (видео)

На каком языке украинцы говорят дома

Вопрос языка действительно очень актуален, ведь каждый украинец имеет свою позицию по поводу перехода на родной язык. Кто-то остро нуждается в переходе, потому что ему некомфортно. Но есть и те, кому комфортнее говорить как раньше - на русском, а переход дается тяжело.

Именно из-за остроты вопросы на странице языковых курсов провели опрос среди граждан. Украинцы отвечали, на каком языке они общаются у себя на кухне, когда никто не видит и не слышит их.

Ответы люди давали, конечно, разные, как это и есть в реальности, без украшений и восхваления себя.

"Я, как видите, на русском, но в принципе, если мы живем в Украине, то понятно, что государственный язык должен быть украинский. Никто в Англии не сидит и не кричит, что мы не хотим учить язык страны, в которой мы живем" , - сказала русскоязычная женщина.

Далее в опросе принял участие молодой парень и он уже дал ответ на украинском.

"На русском, мы сами из Херсона, мои родители всю жизнь разговаривали на русском языке, но сейчас, поскольку это язык оккупанта, мы не хотим на нем разговаривать", - ответил парень.

Итак, мнения отличаются, но ни один украинец не подчеркивает, что русский язык должен оставаться, просто кому-то трудно перейти на украинский, ведь одного желания мало, у каждого есть много внутренних барьеров.

Однако постепенно украинцы все больше и больше начинают использовать родной язык в быту, с родными, друзьями и забывают русские слова.