Українці відповіли, в який період свого життя хотіли б повернутися (відео)

Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися

Українці взяли участь в опитуванні та відповіли, в який період свого життя вони хотіли б повернутися та прожити певні моменти знову.

Серед опитаних були люди різного віку, від молоді, до людей похилого віку і кожен з них має свою позицію та свої бажання. Єдиний висновок, який можна зробити виходячи з емоцій людей - треба цінувати кожну мить свого життя.

А вони відповіли так:

"У 20 років, коли я була студенткою, була красива і у мене було дуже веселе життя"

"Мене влаштовує моє життя, мій період. Кожен період гарний по-своєму"

"В дитинство, у дитячий садочок"

"До війни, тому що було мирно, бачились з рідними, з друзями. Все було добре, не було чутно вибухів і сирен"

"В років 6, батьки, рідні, бабуся поруч були"

"У дитинство, там був тихий час"

"Я зараз живу, цим життям, теперішнім"

"Мабуть, в дитинство. Свобода була, блакитне небо, сонце, батьки, рідні, дідусі, бабусі - все було".

Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися (фото: Getty images)

Також люди приєдналися у коментарях та більшість з них звучить так: