Українці відповіли, в який період свого життя хотіли б повернутися (відео)

У кожної людини в житті бувають такі періоди, які б вона хотіла повернути та оскільки це неможливо, то ці моменти залишаються у пам’яті. Українці пригадали такі періоди, в які хотіли б повернутися.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-опитування в Instagram-профілі Свої Кривий Ріг.
Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися
Українці взяли участь в опитуванні та відповіли, в який період свого життя вони хотіли б повернутися та прожити певні моменти знову.
Серед опитаних були люди різного віку, від молоді, до людей похилого віку і кожен з них має свою позицію та свої бажання. Єдиний висновок, який можна зробити виходячи з емоцій людей - треба цінувати кожну мить свого життя.
А вони відповіли так:
"У 20 років, коли я була студенткою, була красива і у мене було дуже веселе життя"
"Мене влаштовує моє життя, мій період. Кожен період гарний по-своєму"
"В дитинство, у дитячий садочок"
"До війни, тому що було мирно, бачились з рідними, з друзями. Все було добре, не було чутно вибухів і сирен"
"В років 6, батьки, рідні, бабуся поруч були"
"У дитинство, там був тихий час"
"Я зараз живу, цим життям, теперішнім"
"Мабуть, в дитинство. Свобода була, блакитне небо, сонце, батьки, рідні, дідусі, бабусі - все було".
Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися (фото: Getty images)
Також люди приєдналися у коментарях та більшість з них звучить так:
"У період до війни"
"2014-2021 роки"
"До війни"
"В мирне життя"
"Поверніть нам очі, що не бачили війни"
"Хотілося б повернутися в період до війни, до того як в новинах почали говорити скільки загинуло військових і цивільних на кордоні. Хочеться повернутися до 2014 року"
"У дитинство, коли єдиною проблемою було те, що в обід заставляли спати"
"Тільки у безтурботне дитинство. Головне, що немає війни"