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Українці відповіли, в який період свого життя хотіли б повернутися (відео)

Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

У кожної людини в житті бувають такі періоди, які б вона хотіла повернути та оскільки це неможливо, то ці моменти залишаються у пам’яті. Українці пригадали такі періоди, в які хотіли б повернутися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-опитування в Instagram-профілі Свої Кривий Ріг.

Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися

Українці взяли участь в опитуванні та відповіли, в який період свого життя вони хотіли б повернутися та прожити певні моменти знову. 

Серед опитаних були люди різного віку, від молоді, до людей похилого віку і кожен з них має свою позицію та свої бажання. Єдиний висновок, який можна зробити виходячи з емоцій людей - треба цінувати кожну мить свого життя. 

А вони відповіли так: 

  • "У 20 років, коли я була студенткою, була красива і у мене було дуже веселе життя"
  • "Мене влаштовує моє життя, мій період. Кожен період гарний по-своєму"
  • "В дитинство, у дитячий садочок"
  • "До війни, тому що було мирно, бачились з рідними, з друзями. Все було добре, не було чутно вибухів і сирен"
  • "В років 6, батьки, рідні, бабуся поруч були"
  • "У дитинство, там був тихий час"
  • "Я зараз живу, цим життям, теперішнім"
  • "Мабуть, в дитинство. Свобода була, блакитне небо, сонце, батьки, рідні, дідусі, бабусі - все було".

Українці сказали, в який період життя хотіли б повернутися (фото: Getty images)

Також люди приєдналися у коментарях та більшість з них звучить так: 

  • "У період до війни"
  • "2014-2021 роки"
  • "До війни"
  • "В мирне життя"
  • "Поверніть нам очі, що не бачили війни"
  • "Хотілося б повернутися в період до війни, до того як в новинах почали говорити скільки загинуло військових і цивільних на кордоні. Хочеться повернутися до 2014 року"
  • "У дитинство, коли єдиною проблемою було те, що в обід заставляли спати"
  • "Тільки у безтурботне дитинство. Головне, що немає війни"
  • "До війни, всі були живі та здорові, було щастя".

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