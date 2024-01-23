Украинцы ответили, в какой период своей жизни хотели бы вернуться (видео)

Украинцы сказали, в какой период жизни хотели бы вернуться

Украинцы приняли участие в опросе и ответили, в какой период своей жизни они хотели бы вернуться и прожить некоторые моменты снова.

Среди опрошенных были люди всех возрастов, от молодежи, до пожилых людей и каждый из них имеет свою позицию и свои желания. Единственный вывод, который можно сделать исходя из эмоций людей - надо ценить каждый миг своей жизни.

А они ответили так:

"В 20 лет, когда я была студенткой, была красива и у меня была очень веселая жизнь"

"Меня устраивает мою жизнь, мой период. Каждый период хорош по-своему"

"В детство, в детский сад"

"До войны, потому что было мирно, виделись с родными, с друзьями. Все было хорошо, не было слышно взрывов и сирен"

"В лет 6, родители, родные, бабушка рядом были"

"В детство, там было тихое время"

"Я сейчас живу, этой жизнью, нынешней"

"Видимо, в детство. Свобода была, голубое небо, солнце, родители, родные, дедушки, бабушки - все было".

Украинцы сказали, в какой период жизни хотели бы вернуться (фото: Getty images)

Также люди присоединились в комментариях и большинство из них звучит так: