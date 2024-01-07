Українці відповіли, хто має платити на першому побаченні: відповіді неочікувані

Хто, на думку українців, має платити на першому побаченні

Жінки у нашому навіть прогресивному суспільстві, все ж таки чекають перших і рішучих кроків від чоловіка. Кожна дівчина, якою б самостійною та сучасною вона не була, має бажання відчути себе слабкою, тендітною, відчути турботу зі сторони чоловіка, який проявляє до неї інтерес.

Для жінок справжній чоловік проявляється у вчинках, турботі та вмінні брати відповідальність не лише за себе, а ще й за тих, кого він пускає у своє життя. А оскільки чоловік - це завойовник та годувальник, він і має давати все, що може для комфорту і безпеки своєї обраниці.

Тому у суспільстві вважається, що фінансову відповідальність також має брати на себе чоловік. І це нормально, адже нас і виховують з такими думками. Але кожен українець має свою думку на рахунок, хто має платити на першому побаченні.

Хто має платити на першому побаченні (фото: Freepik)

В опитуванні взяли участь як жінки, так і чоловіки і думки виявились різними:

"Навпіл, це ж перше побачення, ніхто ж нікому нічого не повинен"

"Чоловік звичайно"

"Чоловік і не лише на першому побаченні, а взагалі-то завжди"

"Чоловік, тому що він найкращий"

"Звісно чоловік"

"Чоловік, бо так заведено"

"Хлопець, тому що він чоловік"

"Чоловік, бо він головніший, якщо він запросив"

"Я думаю, що кожен за себе"

"Я думаю на першому побаченні повинен платити той, чия ініціатива"

"Звісно чоловік"

"Я думаю навпіл, на першому побаченні навпіл"

"Чоловік, бо він годувальник, він має добиватися дівчину"

"Жінка".

Приємним виявилось те, що більшість впевнених відповідей, де звучить, що має платити чоловік і не лише на першому побаченні, звучить саме від сильної статі. А це демонструє готовність брати на себе відповідальність та чітку градацію ролей у суспільстві.