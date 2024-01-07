Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные

Свидание у нас принято считать началом чего-то романтического между мужчиной и женщиной и обычно инициатива в вопросах свиданий исходит от мужчины.
А вот о том, кто должен платить на первом свидании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос на канале СВОИ Кривой Рог.
Женщины в нашем даже прогрессивном обществе все же ждут первых и решительных шагов от мужчины. Каждая девушка, какой бы самостоятельной и современной она ни была, имеет желание почувствовать себя слабой, хрупкой, почувствовать заботу со стороны мужчины, проявляющего к ней интерес.
Для женщин настоящий мужчина проявляется в поступках, заботе и умении брать ответственность не только за себя, но и за тех, кого он пускает в свою жизнь. А поскольку мужчина - это завоеватель и кормильец, он и должен давать все, что может для комфорта и безопасности своей избранницы.
Поэтому в обществе считается, что финансовую ответственность тоже должен брать на себя мужчина. И это нормально, нас ведь и воспитывают с такими мыслями. Но у каждого украинца свое мнение на счет, кто должен платить на первом свидании.
Кто должен платить на первом свидании (фото: Freepik)
В опросе приняли участие как женщины, так и мужчины и мысли оказались разными:
Приятным оказалось, что большинство уверенных ответов, где звучит, что должен платить мужчина и не только на первом свидании, звучит именно от сильного пола. Это демонстрирует готовность брать на себя ответственность и четкую градацию ролей в обществе.
Раньше мы рассказывали о том, почему так важно благодарить друг друга.
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