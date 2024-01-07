Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные

Кто, по мнению украинцев, должен платить на первом свидании

Женщины в нашем даже прогрессивном обществе все же ждут первых и решительных шагов от мужчины. Каждая девушка, какой бы самостоятельной и современной она ни была, имеет желание почувствовать себя слабой, хрупкой, почувствовать заботу со стороны мужчины, проявляющего к ней интерес.

Для женщин настоящий мужчина проявляется в поступках, заботе и умении брать ответственность не только за себя, но и за тех, кого он пускает в свою жизнь. А поскольку мужчина - это завоеватель и кормильец, он и должен давать все, что может для комфорта и безопасности своей избранницы.

Поэтому в обществе считается, что финансовую ответственность тоже должен брать на себя мужчина. И это нормально, нас ведь и воспитывают с такими мыслями. Но у каждого украинца свое мнение на счет, кто должен платить на первом свидании.

Кто должен платить на первом свидании (фото: Freepik)

В опросе приняли участие как женщины, так и мужчины и мысли оказались разными:

"Пополам, это же первое свидание, никто же никому ничего не должен"

"Мужчина конечно"

"Мужчина и не только на первом свидании, а вообще-то всегда"

"Мужчина, потому что он самый лучший"

"Конечно мужчина"

"Мужчина, потому что так принято"

"Парень, потому что он мужчина"

"Мужчина, потому что он главнее, если он пригласил"

"Я думаю, что каждый за себя"

"Я думаю на первом свидании должен платить тот, чья инициатива"

"Конечно мужчина"

"Я думаю пополам, на первом свидании пополам"

"Мужчина, потому что он кормилец, он должен добиваться девушку"

"Женщина".

Приятным оказалось, что большинство уверенных ответов, где звучит, что должен платить мужчина и не только на первом свидании, звучит именно от сильного пола. Это демонстрирует готовность брать на себя ответственность и четкую градацию ролей в обществе.