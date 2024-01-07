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Українці відповіли, хто має платити на першому побаченні: відповіді неочікувані

Неділя 07 січня 2024 14:52
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Українці відповіли, хто має платити на першому побаченні: відповіді неочікувані Хто має платити на першому побаченні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Побачення у нас заведено вважати початком чогось романтичного між чоловіком та жінкою і зазвичай, ініціатива у питаннях побачень йде від чоловіка.

А ось про те, хто ж має платити на першому побаченні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опитування на каналі СВОЇ Кривий Ріг.

Хто, на думку українців, має платити на першому побаченні

Жінки у нашому навіть прогресивному суспільстві, все ж таки чекають перших і рішучих кроків від чоловіка. Кожна дівчина, якою б самостійною та сучасною вона не була, має бажання відчути себе слабкою, тендітною, відчути турботу зі сторони чоловіка, який проявляє до неї інтерес.

Для жінок справжній чоловік проявляється у вчинках, турботі та вмінні брати відповідальність не лише за себе, а ще й за тих, кого він пускає у своє життя. А оскільки чоловік - це завойовник та годувальник, він і має давати все, що може для комфорту і безпеки своєї обраниці.

Тому у суспільстві вважається, що фінансову відповідальність також має брати на себе чоловік. І це нормально, адже нас і виховують з такими думками. Але кожен українець має свою думку на рахунок, хто має платити на першому побаченні.

Українці відповіли, хто має платити на першому побаченні: відповіді неочікувані

Хто має платити на першому побаченні (фото: Freepik)

В опитуванні взяли участь як жінки, так і чоловіки і думки виявились різними:

  • "Навпіл, це ж перше побачення, ніхто ж нікому нічого не повинен"
  • "Чоловік звичайно"
  • "Чоловік і не лише на першому побаченні, а взагалі-то завжди"
  • "Чоловік, тому що він найкращий"
  • "Звісно чоловік"
  • "Чоловік, бо так заведено"
  • "Хлопець, тому що він чоловік"
  • "Чоловік, бо він головніший, якщо він запросив"
  • "Я думаю, що кожен за себе"
  • "Я думаю на першому побаченні повинен платити той, чия ініціатива"
  • "Звісно чоловік"
  • "Я думаю навпіл, на першому побаченні навпіл"
  • "Чоловік, бо він годувальник, він має добиватися дівчину"
  • "Жінка".

Приємним виявилось те, що більшість впевнених відповідей, де звучить, що має платити чоловік і не лише на першому побаченні, звучить саме від сильної статі. А це демонструє готовність брати на себе відповідальність та чітку градацію ролей у суспільстві.

Раніше ми розповідали про те, чому так важливо дякувати одне одному.

Також читайте наш матеріал про 8 жахливих вчинків жінок, які точно відлякують чоловіків.

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