Українці відповіли, хто має платити на першому побаченні: відповіді неочікувані
Побачення у нас заведено вважати початком чогось романтичного між чоловіком та жінкою і зазвичай, ініціатива у питаннях побачень йде від чоловіка.
А ось про те, хто ж має платити на першому побаченні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опитування на каналі СВОЇ Кривий Ріг.
Хто, на думку українців, має платити на першому побаченні
Жінки у нашому навіть прогресивному суспільстві, все ж таки чекають перших і рішучих кроків від чоловіка. Кожна дівчина, якою б самостійною та сучасною вона не була, має бажання відчути себе слабкою, тендітною, відчути турботу зі сторони чоловіка, який проявляє до неї інтерес.
Для жінок справжній чоловік проявляється у вчинках, турботі та вмінні брати відповідальність не лише за себе, а ще й за тих, кого він пускає у своє життя. А оскільки чоловік - це завойовник та годувальник, він і має давати все, що може для комфорту і безпеки своєї обраниці.
Тому у суспільстві вважається, що фінансову відповідальність також має брати на себе чоловік. І це нормально, адже нас і виховують з такими думками. Але кожен українець має свою думку на рахунок, хто має платити на першому побаченні.
Хто має платити на першому побаченні (фото: Freepik)
В опитуванні взяли участь як жінки, так і чоловіки і думки виявились різними:
- "Навпіл, це ж перше побачення, ніхто ж нікому нічого не повинен"
- "Чоловік звичайно"
- "Чоловік і не лише на першому побаченні, а взагалі-то завжди"
- "Чоловік, тому що він найкращий"
- "Звісно чоловік"
- "Чоловік, бо так заведено"
- "Хлопець, тому що він чоловік"
- "Чоловік, бо він головніший, якщо він запросив"
- "Я думаю, що кожен за себе"
- "Я думаю на першому побаченні повинен платити той, чия ініціатива"
- "Звісно чоловік"
- "Я думаю навпіл, на першому побаченні навпіл"
- "Чоловік, бо він годувальник, він має добиватися дівчину"
- "Жінка".
Приємним виявилось те, що більшість впевнених відповідей, де звучить, що має платити чоловік і не лише на першому побаченні, звучить саме від сильної статі. А це демонструє готовність брати на себе відповідальність та чітку градацію ролей у суспільстві.
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