Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные
Свидание у нас принято считать началом чего-то романтического между мужчиной и женщиной и обычно инициатива в вопросах свиданий исходит от мужчины.
А вот о том, кто должен платить на первом свидании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос на канале СВОИ Кривой Рог.
Кто, по мнению украинцев, должен платить на первом свидании
Женщины в нашем даже прогрессивном обществе все же ждут первых и решительных шагов от мужчины. Каждая девушка, какой бы самостоятельной и современной она ни была, имеет желание почувствовать себя слабой, хрупкой, почувствовать заботу со стороны мужчины, проявляющего к ней интерес.
Для женщин настоящий мужчина проявляется в поступках, заботе и умении брать ответственность не только за себя, но и за тех, кого он пускает в свою жизнь. А поскольку мужчина - это завоеватель и кормильец, он и должен давать все, что может для комфорта и безопасности своей избранницы.
Поэтому в обществе считается, что финансовую ответственность тоже должен брать на себя мужчина. И это нормально, нас ведь и воспитывают с такими мыслями. Но у каждого украинца свое мнение на счет, кто должен платить на первом свидании.
Кто должен платить на первом свидании (фото: Freepik)
В опросе приняли участие как женщины, так и мужчины и мысли оказались разными:
- "Пополам, это же первое свидание, никто же никому ничего не должен"
- "Мужчина конечно"
- "Мужчина и не только на первом свидании, а вообще-то всегда"
- "Мужчина, потому что он самый лучший"
- "Конечно мужчина"
- "Мужчина, потому что так принято"
- "Парень, потому что он мужчина"
- "Мужчина, потому что он главнее, если он пригласил"
- "Я думаю, что каждый за себя"
- "Я думаю на первом свидании должен платить тот, чья инициатива"
- "Конечно мужчина"
- "Я думаю пополам, на первом свидании пополам"
- "Мужчина, потому что он кормилец, он должен добиваться девушку"
- "Женщина".
Приятным оказалось, что большинство уверенных ответов, где звучит, что должен платить мужчина и не только на первом свидании, звучит именно от сильного пола. Это демонстрирует готовность брать на себя ответственность и четкую градацию ролей в обществе.
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