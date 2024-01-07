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Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные

Воскресенье 07 января 2024 14:52
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Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные Кто должен платить на первом свидании (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Свидание у нас принято считать началом чего-то романтического между мужчиной и женщиной и обычно инициатива в вопросах свиданий исходит от мужчины.

А вот о том, кто должен платить на первом свидании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос на канале СВОИ Кривой Рог.

Кто, по мнению украинцев, должен платить на первом свидании

Женщины в нашем даже прогрессивном обществе все же ждут первых и решительных шагов от мужчины. Каждая девушка, какой бы самостоятельной и современной она ни была, имеет желание почувствовать себя слабой, хрупкой, почувствовать заботу со стороны мужчины, проявляющего к ней интерес.

Для женщин настоящий мужчина проявляется в поступках, заботе и умении брать ответственность не только за себя, но и за тех, кого он пускает в свою жизнь. А поскольку мужчина - это завоеватель и кормильец, он и должен давать все, что может для комфорта и безопасности своей избранницы.

Поэтому в обществе считается, что финансовую ответственность тоже должен брать на себя мужчина. И это нормально, нас ведь и воспитывают с такими мыслями. Но у каждого украинца свое мнение на счет, кто должен платить на первом свидании.

Украинцы ответили, кто должен платить на первом свидании: ответы неожиданные

Кто должен платить на первом свидании (фото: Freepik)

В опросе приняли участие как женщины, так и мужчины и мысли оказались разными:

  • "Пополам, это же первое свидание, никто же никому ничего не должен"
  • "Мужчина конечно"
  • "Мужчина и не только на первом свидании, а вообще-то всегда"
  • "Мужчина, потому что он самый лучший"
  • "Конечно мужчина"
  • "Мужчина, потому что так принято"
  • "Парень, потому что он мужчина"
  • "Мужчина, потому что он главнее, если он пригласил"
  • "Я думаю, что каждый за себя"
  • "Я думаю на первом свидании должен платить тот, чья инициатива"
  • "Конечно мужчина"
  • "Я думаю пополам, на первом свидании пополам"
  • "Мужчина, потому что он кормилец, он должен добиваться девушку"
  • "Женщина".

Приятным оказалось, что большинство уверенных ответов, где звучит, что должен платить мужчина и не только на первом свидании, звучит именно от сильного пола. Это демонстрирует готовность брать на себя ответственность и четкую градацию ролей в обществе.

Раньше мы рассказывали о том, почему так важно благодарить друг друга.

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