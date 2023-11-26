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Обирає речі в H&M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни Самбурської

Львів, Неділя 26 листопада 2023 17:05
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Обирає речі в H&M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни Самбурської Скільки коштує Look Тані Самбурської (фото: instagram.com/__samburska)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - дуже відомий артист та український блогер, який питає у зірок про вартість їхнього одягу. Він має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", де артисти та знаменитості залюбки діляться потрібною інформацією.

Про те, яка вартість образу блогерки Тані Самбурської, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса в його Instagram-профілі.

Скільки коштує Look Тетяни Самбурської

Варто сказати, що Карма бере міні-інтерв’ю виключно у Львові, оскільки саме там він живе. А українські знаменитості щиро люблять це місто і на вуличках Львова часто можна зустріти зірок та зробити з ними цікавий контент.

Цього разу в об’єктив Ніколаса потрапила відома інфлюєнсерка Таня Самбурська, яка із задоволенням поділилась вартістю свого зимового образу:

  • найдорожчим в образі Тетяни виявилось взуття - це угги за 8 тисяч гривень
  • костюм, коштує приблизно 6 тисяч гривень, але точної суми дівчина не знає, бо це подарунок
  • курточку молочного кольору від бренду Estro, дівчина купляла по знижці - за 4 тисячі 700 гривень
  • сумка від бренду H&M - вартує 600 гривень
  • шарф - коштує 500 гривень
  • шапка від H&M має ціну - 300 гривень
  • рукавчики - коштують 200 гривень

Окрім Тетяни вартість свого лука розповіла й подруга блогерки:

  • курточка, як у Тані тільки іншого кольору від бренду Estro - коштує 4 тисячі 700 гривень
  • тапочки з секонд-хенду - вартують 2 тисячі гривень
  • сумка, яку їй подарували - має ціну 1 тисячу 800 гривень
  • джинси широкого крою - вартують 1 тисячу 500 гривень
  • худі - коштує 200 гривень
  • шапка від бреду H&M - коштує 200 гривень

Стиль Тані Самбурської

Якщо подивитися профіль Самбурської в Instagram, можна зрозуміти, що вона полюбляє класику, а також спортивний та більш сучасний стиль. Дівчина одягає і стримані образи, і яскраві, оскільки до її зовнішності пасує все.

Також Таня не рідко віддає перевагу одягу в стилі оверсайз та вміло поєднує це з класикою.

Обирає речі в H&amp;M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни СамбурськоїОбирає речі в H&amp;M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни СамбурськоїОбирає речі в H&amp;M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни Самбурської

Образ Тані Самбурської (фото: instagram.com/__samburska)

Раніше ми вже писали, як Ніколас Карма розсекретив вартість образу співачки Fiïnka.

Також читайте наш матеріал про те, що Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee.

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