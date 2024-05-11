"Українці - це про горілку та сало": комік Іван Люлєнов зізнався, чому боявся їхати до Києва

Стереотипи про українців у Молдові

"Раніше ми в Україні не були, і нічого не знали, тільки ці стереотипи, які є були по телебаченню. Це про все говорить, який був гумор, жарти та наративи, такі були упередження і в нас, саме стереотипи", - розповідає Люлєнов.

Він додає, що все сприймали як пострадянський простір і тому певного особливого уявлення чи інтересу до окремих країн не було.

Однак тепер думка Івана змінилася.

"Зараз я розумію, що всі оці речі щодо українців і молдован були радянськими. Оці всі кліше, що молдовани - це будівельники, що українці - це про горілку та сало", - пояснює хлопець.

Що Люлєнов думає про Україну (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Чому Іван боявся їхати до Києва

Комік приїхав в Україну приблизно у 2016-2017 роках. За його словами, у цей період у Молдові активно починалася російська пропаганда.

"Коли ми приїхали, у Молдові якраз починалася ця пропаганда, що тут нацисти, бандерівці. З цього інформаційного поля я щось чув, і воно чіпляє. І я приїжджаю в Київ, адаптувався, а тут взагалі не так", - ділиться спогадами Іван.

Згодом, коли тему пропаганди почали активно висвітлювати, він зрозумів, що його це оминуло. Артист сам розуміє, що перебував в іншому інформаційному просторі, бачив ситуацію наживо, тому зберіг здоровий глузд від впливу "русского мира".

"З початку повномасштабної війни я кожного дня думаю, що якби не поїхав в Україну, я був би як ті люди, які мовчать про війну", - вважає він.