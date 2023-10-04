Українці створили плащ-невидимку для військових. Дивіться, як він "працює" (відео)

Що відомо про нову розробку

"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - пише Федоров.

Розробка компактна та легка, її вага до 2,5 кг. Вона має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Міністр також показав відео, на якому готовий зразок "працює". Плащ уже пройшов успішні випробування в польових умовах.

"Плащ-невидимка - це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше", - написав чиновник.

Зазначимо, що розробку реалізував проєкт Brave1. Це кластер для розвитку технологій в Україні. Команда та профільні експерти кластеру надають стартапам та розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги. Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства оборони України.

Федоров закликав українців, які працюють над проєктами в оборонній сфері, подаватись через платформу Brave1.

Як відреагували українці на розробку

Новина про унікальну розробку викликала в українців бурхливу реакцію. Однозначно усі відзначають важливість такої технології, оскільки вона врятує життя багатьом військовим. Але багато хто обурюється тим, що інформація про новинку мала бути секретною під час війни.

Також багатьох українців цікавить, коли цей винахід зможе надійти бійцям на фронт.

Реакція українців на винахід (скриншот)