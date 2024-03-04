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Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті та на чому економлять

Українці сказали, скільки витрачають на продукти та на чому економлять (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Купляти продукти - це щоденна необхідність для кожної людини, оскільки без їжі наш організм не може нормально функціонувати, а ціни ростуть. Тому стало цікаво, скільки ж українці можуть витратити за один похід у супермаркет.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.

Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті

Оскільки кожен українець має різний дохід та склад родини, то витрати у супермаркеті також є різними, хто за один похід може витратити 200 гривень, а хтось і 5 тисяч. Та насправді, багатьом доводиться економити навіть на простих продуктах, бо банально, не вистачає коштів на все, що хочеться. 

Отже, які суми у супермаркеті залишають опитані українці: 

  • "350 гривень"
  • "600 гривень" 
  • "267 гривень"
  • "600 гривень"
  • "500 гривень"
  • "120 гривень"
  • "Багато"
  • "Жах скільки"
  • "370 гривень"
  • "125 гривень"
  • "Не знаю, дружина витрачає". 

Скільки українці витрачають в супермаркетах (фото: Freepik)

На яких продуктах економлять українці

Також крім суми, яку українці витрачають за один похід у супермаркет, вони розповіли на чому їм доводиться економити. 

Відповіді опитаних людей є такими:

  • "Звісно, на смаколиках"
  • "Ну а як же, й багато"
  • "Ні"
  • "На всьому, вже так, на всьому"
  • "Доводиться економити на різних смаколиках"
  • "Головне, щоб тим хлопцям на фронті платили, а ми вже так, переб’ємося"
  • "Ні, у мене діти, не виходить"
  • "Звісно доводиться, загалом на хлібі та на овочах з фруктами, оце, мабуть, основне"
  • "Звісно, на будь-яких продуктах, все ж дуже дороге, зараз дешевого нічого немає"
  • "Ну може на м’ясі іноді".
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