Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті та на чому економлять

Купляти продукти - це щоденна необхідність для кожної людини, оскільки без їжі наш організм не може нормально функціонувати, а ціни ростуть. Тому стало цікаво, скільки ж українці можуть витратити за один похід у супермаркет.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.
Оскільки кожен українець має різний дохід та склад родини, то витрати у супермаркеті також є різними, хто за один похід може витратити 200 гривень, а хтось і 5 тисяч. Та насправді, багатьом доводиться економити навіть на простих продуктах, бо банально, не вистачає коштів на все, що хочеться.
Отже, які суми у супермаркеті залишають опитані українці:
Скільки українці витрачають в супермаркетах (фото: Freepik)
Також крім суми, яку українці витрачають за один похід у супермаркет, вони розповіли на чому їм доводиться економити.
Відповіді опитаних людей є такими:
Раніше ми розповідали про те, що українці сказали, хто має робити пропозицію.
Також, читайте, якими є найдорожчі покупки українців.