Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті та на чому економлять

Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті

Оскільки кожен українець має різний дохід та склад родини, то витрати у супермаркеті також є різними, хто за один похід може витратити 200 гривень, а хтось і 5 тисяч. Та насправді, багатьом доводиться економити навіть на простих продуктах, бо банально, не вистачає коштів на все, що хочеться.

Отже, які суми у супермаркеті залишають опитані українці:

"350 гривень"

"600 гривень"

"267 гривень"

"600 гривень"

"500 гривень"

"120 гривень"

"Багато"

"Жах скільки"

"370 гривень"

"125 гривень"

"Не знаю, дружина витрачає".

Скільки українці витрачають в супермаркетах (фото: Freepik)

На яких продуктах економлять українці

Також крім суми, яку українці витрачають за один похід у супермаркет, вони розповіли на чому їм доводиться економити.

Відповіді опитаних людей є такими: