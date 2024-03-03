Українці сказали, хто має робити пропозицію: чоловік чи жінка (відео)
Певно, більшість з нас звикли, що пропозицію руки та серця має робити чоловік, проте не завжди так буває. Тому цікаво, що думають з цього приводу українці.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.
Хто має робити пропозицію, на думку українців
Кохання - це загалом важка тема для обговорення, адже кожен його розуміє та відчуває по-своєму, немає золотого правила як мають будуватися стосунки між чоловіком та жінкою.
Якщо раніше у нашому суспільстві вважалося правильним, коли чоловік робить перші кроки та пропозицію, то зараз це може спокійно та без засудження зробити й жінка.
Існує чимало прикладів, коли без перших кроків зі сторони жінок родини взагалі б не було, оскільки чоловік просто не міг наважитися через різні причини.
Хто має робити пропозицію, на думку українців (фото: Freepik)
Тож, хто врешті-решт має робити пропозицію, на думку українців:
- "Жінка"
- "Немає різниці"
- "Чоловік, тому що так і треба, а як це жінка може робити пропозицію?"
- "Чоловік повинен перший робити крок, якось проявлятися до дівчини"
- "Це стереотипність, треба трошки почекати і якщо він нічого не робить, то вже не чекати, а йти"
- "Чоловік"
- "Та не знаю, обоє"
- "Може й жінка, може й чоловік"
- "Зараз такий час, що мені здається, немає різниці, у кого більше сміливості, у кого більша ініціатива"
- "Чоловік, бо він чоловік"
- "Чоловік звісно"
- "Чоловік"
- "Мені здається, рівноправ'я"
- "Звісно чоловік, тому що він чоловік".
Виходячи з відповідей українців, більшість таки вважає, що пропозицію має робити чоловік, а якщо жінка довго чекає, то їй краще почекати більш рішучого та сміливого нареченого, але не робити такий важливий крок самостійно.
Проте існує й інша думка, що наразі ми досягли такого розвитку, що й жінка може сама зробити покликати чоловіка під вінець.
Раніше ми розповідали, що українці назвали запоруку ідеальних стосунків.
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