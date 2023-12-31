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Українці сказали, яку суму планують витратити на новорічний стіл

Скільки українці планують витратити на новорічний стіл (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Щороку люди святкують Новий рік у затишній атмосфері та з накритим столом, де є багато різних смаколиків та фірмових особливих страв. Але все це коштує недешево, й щоразу варто розраховувати свій бюджет.

Про те, скільки українці планують витратити цього року на новорічний стіл, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування СВОЇ Кривий Ріг.

Скільки українці планують витратити на новорічний стіл

Оскільки всі святкують Новий рік в різних умовах, з різним набором продуктів та з різною кількістю людей, то й витрати на всі страви у кожної родини абсолютно різні. Наприклад, люди, які взяли участь в опитуванні, відповіли таким чином: 

  • "3 тисячі гривень. Хочеться червоної ікри, буде рибне меню якесь"
  • "Десь до 2-х тисяч гривень. В основному в цю суму входить м’ясо та олів’є буде" 
  • "Тисяч 5"
  • "Буде скромно"
  • "Ніскільки, ми не будем святкувати його, навіщо?"
  • "Десь 1,5 тисячі, діти прийдуть"
  • "Хто знає скільки, це ж таке, дивлячись на скільки гостей"
  • "Ой, я поїду за кордон, то дуже багато, десь може 600 євро".

Виходячи з відповідей криворіжців, на святковий стіл люди витрачають достатню суму грошей, але все це залежить від бажаних страв та, звісно, від кількості людей за столом. 

Але понад 5 тисяч гривень для приготування новорічного столу ніхто витрачати в межах України не збирається. Хоча в інших містах ця сума може бути значно вищою, адже є міста більші, де рівень життя та цінова політика продуктів є значно переганяють за ті ціни, що у Кривому Розі. 

Та насправді ж спланувати свій бюджет, як то кажуть, “до копієчки” не вдається, адже завжди є певні додаткові або непередбачувані витрати. Й це стосується тих самих продуктів та святкових напоїв, бо смакові побажання у кожного гостя та члена родини, можуть бути геть різними й це також варто враховувати у той бюджет, який планується витрачатися на святковий стіл.

Раніше ми розповідали про те, як українці збираються святкувати Новий рік.

Також читайте наш матеріал про те, які новорічні традиції нам насадили в СРСР.

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