Українці сказали, яку суму планують витратити на новорічний стіл

Щороку люди святкують Новий рік у затишній атмосфері та з накритим столом, де є багато різних смаколиків та фірмових особливих страв. Але все це коштує недешево, й щоразу варто розраховувати свій бюджет.
Про те, скільки українці планують витратити цього року на новорічний стіл, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування СВОЇ Кривий Ріг.
Оскільки всі святкують Новий рік в різних умовах, з різним набором продуктів та з різною кількістю людей, то й витрати на всі страви у кожної родини абсолютно різні. Наприклад, люди, які взяли участь в опитуванні, відповіли таким чином:
Виходячи з відповідей криворіжців, на святковий стіл люди витрачають достатню суму грошей, але все це залежить від бажаних страв та, звісно, від кількості людей за столом.
Але понад 5 тисяч гривень для приготування новорічного столу ніхто витрачати в межах України не збирається. Хоча в інших містах ця сума може бути значно вищою, адже є міста більші, де рівень життя та цінова політика продуктів є значно переганяють за ті ціни, що у Кривому Розі.
Та насправді ж спланувати свій бюджет, як то кажуть, “до копієчки” не вдається, адже завжди є певні додаткові або непередбачувані витрати. Й це стосується тих самих продуктів та святкових напоїв, бо смакові побажання у кожного гостя та члена родини, можуть бути геть різними й це також варто враховувати у той бюджет, який планується витрачатися на святковий стіл.
Раніше ми розповідали про те, як українці збираються святкувати Новий рік.
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