Українці сказали, яку суму планують витратити на новорічний стіл

Скільки українці планують витратити на новорічний стіл

Оскільки всі святкують Новий рік в різних умовах, з різним набором продуктів та з різною кількістю людей, то й витрати на всі страви у кожної родини абсолютно різні. Наприклад, люди, які взяли участь в опитуванні, відповіли таким чином:

"3 тисячі гривень. Хочеться червоної ікри, буде рибне меню якесь"

"Десь до 2-х тисяч гривень. В основному в цю суму входить м’ясо та олів’є буде"

"Тисяч 5"

"Буде скромно"

"Ніскільки, ми не будем святкувати його, навіщо?"

"Десь 1,5 тисячі, діти прийдуть"

"Хто знає скільки, це ж таке, дивлячись на скільки гостей"

"Ой, я поїду за кордон, то дуже багато, десь може 600 євро".

Виходячи з відповідей криворіжців, на святковий стіл люди витрачають достатню суму грошей, але все це залежить від бажаних страв та, звісно, від кількості людей за столом.

Але понад 5 тисяч гривень для приготування новорічного столу ніхто витрачати в межах України не збирається. Хоча в інших містах ця сума може бути значно вищою, адже є міста більші, де рівень життя та цінова політика продуктів є значно переганяють за ті ціни, що у Кривому Розі.

Та насправді ж спланувати свій бюджет, як то кажуть, “до копієчки” не вдається, адже завжди є певні додаткові або непередбачувані витрати. Й це стосується тих самих продуктів та святкових напоїв, бо смакові побажання у кожного гостя та члена родини, можуть бути геть різними й це також варто враховувати у той бюджет, який планується витрачатися на святковий стіл.