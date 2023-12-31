Украинцы сказали, какую сумму планируют потратить на новогодний стол

Каждый год люди празднуют Новый год в уютной атмосфере и с накрытым столом, где есть много разных вкусностей и фирменных блюд. Но все это стоит недешево, и каждый раз стоит рассчитывать свой бюджет.
О том, сколько украинцы планируют потратить в этом году на новогодний стол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос СВОИ Кривой Рог.
Поскольку все празднуют Новый год в разных условиях, с разным набором продуктов и с разным количеством людей, то и расходы на все блюда у каждой семьи совершенно разные. Например, люди, принявшие участие в опросе, ответили следующим образом:
Исходя из ответов криворожцев, на праздничный стол люди тратят достаточную сумму денег, но это зависит от желаемых блюд и, конечно, от количества людей за столом.
Но более 5 тысяч гривен для приготовления новогоднего стола никто тратить в пределах Украины не собирается. Хотя в других городах эта сумма может быть значительно выше, ведь есть города больше, где уровень жизни и ценовая политика продуктов значительно перегоняют за те цены, что в Кривом Роге.
Но на самом деле спланировать свой бюджет, как говорится, "к копеечке" не удается, ведь всегда есть определенные дополнительные или непредсказуемые расходы. И это касается тех же продуктов и праздничных напитков, потому что вкусовые пожелания у каждого гостя и члена семьи могут быть совершенно разными и это также следует учитывать в тот бюджет, который планируется тратиться на праздничный стол.
Раньше мы рассказывали о том, как украинцы собираются праздновать Новый год.
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