Украинцы сказали, какую сумму планируют потратить на новогодний стол

Сколько украинцы планируют потратить на новогодний стол

Поскольку все празднуют Новый год в разных условиях, с разным набором продуктов и с разным количеством людей, то и расходы на все блюда у каждой семьи совершенно разные. Например, люди, принявшие участие в опросе, ответили следующим образом:

"3 тысячи гривен. Хочется красной икры, будет рыбное меню какое-нибудь"

"Где-то до 2 тысяч гривен. В основном в эту сумму входит мясо и оливье будет"

"Тысяч 5"

"Будет скромно"

"Никогда, мы не будем праздновать его, зачем?"

"Где-то 1,5 тысячи, дети придут"

"Кто знает сколько, это же такое, глядя на сколько гостей"

"Ой, я поеду за границу, так очень много, где-то может 600 евро".

Исходя из ответов криворожцев, на праздничный стол люди тратят достаточную сумму денег, но это зависит от желаемых блюд и, конечно, от количества людей за столом.

Но более 5 тысяч гривен для приготовления новогоднего стола никто тратить в пределах Украины не собирается. Хотя в других городах эта сумма может быть значительно выше, ведь есть города больше, где уровень жизни и ценовая политика продуктов значительно перегоняют за те цены, что в Кривом Роге.

Но на самом деле спланировать свой бюджет, как говорится, "к копеечке" не удается, ведь всегда есть определенные дополнительные или непредсказуемые расходы. И это касается тех же продуктов и праздничных напитков, потому что вкусовые пожелания у каждого гостя и члена семьи могут быть совершенно разными и это также следует учитывать в тот бюджет, который планируется тратиться на праздничный стол.