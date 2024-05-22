Українці сказали, за скільки орендують житло у Львові (відео)

Львів - вважають одним з найдорожчих міст України, і ціни на житло у ньому - можна порівняти з Києвом. А от скільки насправді платать мешканці міста Лева за оренду - питання цікаве.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування "Той самий Львівич".
Львів є не лише дуже красивим та атмосферним містом, а ще й доволі дорогим, оскільки розраховане на туристів. Кажуть, що винаймати житло і жити у місті Лева набагато дорожче, ніж у Києві та, наприклад, Одесі, хоча це теж туристичні міста.
Проте правду знають лише самі Львів’яни та мешканці Львова, і вони відповідають дуже по-різному, а саме:
Як бачимо, ціни на квартири у Львові приблизно такі ж самі, як у Києві, і це не залежить від району проживання.
Раніше ми розповідали, чи готові українці до стосунків з дівчиною, яка веде сторінку OnlyFans.
Також читайте, що означає ігнор дівчини у листуванні.