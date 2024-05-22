Украинцы сказали, за сколько арендуют жилье во Львове (видео)

Львов - считают одним из самых дорогих городов Украины, и цены на жилье в нем - сравнимы с Киевом. А вот сколько на самом деле платят жители города Льва за аренду - вопрос интересный.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос "Тот самый Львович".
Львов является не только очень красивым и атмосферным городом, но и довольно дорогим, поскольку рассчитан на туристов. Говорят, что снимать жилье и жить в Льве намного дороже, чем в Киеве и, например, Одессе, хотя это тоже туристические города.
Однако правду знают только сами Львовяне и жители Львова, и они отвечают очень по-разному, а именно:
Как видим, цены на квартиры во Львове примерно такие же, как в Киеве, и это не зависит от района проживания.
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