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Українці сказали, куди б витратили мільйон гривень: відповіді цікаві

Куди б українці витратили мільйон гривень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Мільйон гривень - це не така вже і велика сума у нашій реальності, адже не факт, що цього вистачить на базові речі - квартиру чи машину, але їх можна витрачати по-різному. А як саме, сказали українці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Свої. Кривий Ріг.

Куди б українці витратили мільйон гривень 

Люди мають дуже різне ставлення до грошей, особливо до великих, когось вони направляють на вірний шлях, а для когось стають причиною марнотратства. 

Мільйон гривень - це досить велика сума, але все залежить від того, як нею розпорядитися. Українці мають власну думку, куди можна подіти таку цифру. 

Дехто хотів би покращити своє життя, а хтось більше піклується про інших. Все у нашому житті відносно, саме тому і відповіді українців виявились дуже різними, хоча у деяких з них, є спільна мета:

  • "Мабуть, на допомогу збройним силам України зараз"
  • "Вклав би у криптовалюту"
  • "На ЗСУ задонатив би"
  • "Не знаю, не думав ніколи"
  • "На ЗСУ"
  • "Не знаю"
  • "На допомогу ЗСУ"
  • "На благодійність"
  • "Дітям би віддала своїм"
  • "Я б витратила мільйон на потреби ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу",

Як бачимо, більшість з опитаних готові пожертвувати таку суму на потреби ЗСУ, адже всі українці мають сильне бажання, аби війна закінчилась якомога скоріше, а гроші можуть допомогти в цьому питанні.

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Збройні сили УкраїниЧоловікиЖінкиМільйон