Украинцы сказали, куда бы потратили миллион гривен: ответы интересные

Миллион гривен – это не такая уж и большая сумма в нашей реальности, ведь не факт, что этого хватит на базовые вещи – квартиру или машину, но их можно тратить по-разному. А именно, сказали украинцы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Свои. Кривой Рог.
Люди имеют очень разное отношение к деньгам, особенно к большим, кого-то они направляют на верный путь, а для кого становятся причиной расточительства.
Миллион гривен - это достаточно большая сумма, но все зависит от того, как ею распорядиться. У украинцев есть собственное мнение, куда можно дет такую цифру.
Некоторые хотели бы улучшить свою жизнь, а кто-то больше заботится о других. Все в нашей жизни относительно, именно поэтому и ответы украинцев оказались очень разными, хотя у некоторых из них есть общая цель:
Как видим, большинство из опрошенных готовы пожертвовать такую сумму на нужды ВСУ, ведь у всех украинцев есть сильное желание, чтобы война закончилась как можно скорее, а деньги могут помочь в этом вопросе.
Раньше мы рассказывали о самых дорогих покупках украинцев в их жизни.
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