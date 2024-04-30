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Украинцы сказали, куда бы потратили миллион гривен: ответы интересные

Куда бы украинцы потратили миллион гривен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Миллион гривен – это не такая уж и большая сумма в нашей реальности, ведь не факт, что этого хватит на базовые вещи – квартиру или машину, но их можно тратить по-разному. А именно, сказали украинцы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Свои. Кривой Рог.

Куда бы украинцы потратили миллион гривен

Люди имеют очень разное отношение к деньгам, особенно к большим, кого-то они направляют на верный путь, а для кого становятся причиной расточительства.

Миллион гривен - это достаточно большая сумма, но все зависит от того, как ею распорядиться. У украинцев есть собственное мнение, куда можно дет такую цифру.

Некоторые хотели бы улучшить свою жизнь, а кто-то больше заботится о других. Все в нашей жизни относительно, именно поэтому и ответы украинцев оказались очень разными, хотя у некоторых из них есть общая цель:

  • "Видимо, на помощь вооруженным силам Украины сейчас"
  • "Вложил бы в криптовалюту"
  • "На ВСУ задонатив бы"
  • "Не знаю, не думал никогда"
  • "На ВСУ"
  • "Не знаю"
  • "На помощь ВСУ"
  • "На благотворительность"
  • "Детям бы отдала своим"
  • "Я бы потратила миллион на нужды ВСУ, чтобы приблизить нашу победу",

Как видим, большинство из опрошенных готовы пожертвовать такую сумму на нужды ВСУ, ведь у всех украинцев есть сильное желание, чтобы война закончилась как можно скорее, а деньги могут помочь в этом вопросе.

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