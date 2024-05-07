Українці сказали, чого очікують від жінок на першому побаченні за оплату рахунку

Чого очікують чоловіки від жінки після оплати першого побачення

Загалом тема побачень і стосунків - дуже цікава та іноді бувають неординарні випадки, які запам’ятовуються на все життя.

Та у сучасних реаліях, коли все дуже доступно, багато чоловіків звикли до того, що оплата рахунку і трохи уваги, дає їм право розраховувати на швидку близькість.

На щастя, так вважають далеко не всі, і відповіді українських чоловіків, які потрапили до списку опитаних - це підтверджують. А звучать вони так: