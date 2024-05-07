Украинцы сказали, чего ждут от женщин на первом свидании за оплату счета

Чего ждут мужчины от женщины после оплаты первого свидания

В общем-то, тема свиданий и отношений - очень интересная и иногда бывают неординарные случаи, которые запоминаются на всю жизнь.

Но в современных реалиях, когда все очень доступно, многие мужчины привыкли к тому, что оплата счета и немного внимания, дает им право рассчитывать на скорую близость.

К счастью, так считают далеко не все, и ответы украинских мужчин, попавших в список опрошенных - это подтверждают. А звучат они так: