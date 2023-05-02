Украинцы рискуют потерять квартиры, уехав за границу: юрист предупредил об опасности

Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ были вынуждены оставить свое жилье и выехать из страны за рубеж, могут стать жертвами мошенников, охотящихся на пустующие квартиры.

Юрист объяснил, какие схемы для этого используют злоумышленники, и дал владельцам недвижимости советы, как уберечь свое имущество.

Ранее сообщалось, что в Киеве квартиранты выселили владельца жилья в лес.

Напомним также, недавно в столице задержали преступную группу, которая продавала несуществующие квартиры.

А также перед этим эксперт объяснила, как безопасно купить жилье и не "попасть" на деньги, и на что важно обращать внимание, чтобы квартира была без сюрпризов.