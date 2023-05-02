Украинцы рискуют потерять квартиры, уехав за границу: юрист предупредил об опасности
Фото: как обезопасить жилье от мошенников, выезжая из квартир на длительное время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ были вынуждены оставить свое жилье и выехать из страны за рубеж, могут стать жертвами мошенников, охотящихся на пустующие квартиры.
Юрист объяснил, какие схемы для этого используют злоумышленники, и дал владельцам недвижимости советы, как уберечь свое имущество.
Об этом передает GSMinfo.
Как действуют аферисты
- В интернете среди различных объявлений мошенники выискивают квартиры, владельцы которых выехали из Украины, выбирают подходящий объект и сдают жилье по договору или без него.
- Для этого злоумышленники используют фальшивый паспорт и подписывают с желающими снять квартиру договор аренды.
- Далее аферисты подделывают паспорт владельца объекта недвижимости, купить который на черном рынке можно по цене от 200 до 2000 долларов.
- После этого мошенники занимаются подделкой правоустанавливающих документов, или же могут получать дубликат.
- Затем они устраивают "смотрины" для потенциальных покупателей квартир с просмотрами жилья, завлекая тех заниженной стоимостью объекта недвижимости.
Как не стать жертвой квартирных аферистов - советы юриста
- Граждане, которые выехали из своих квартир, например, за границу, могут убедиться, что с жильем все нормально при помощи проверки реестра имущественных прав. Сделать это можно самостоятельно или же обратиться к нотариусу.
- Если владельцы жилья планируют покинуть его на длительное время без присмотра, рекомендуется оформление договора займа с родными, близкими или друзьями. В таком случае нотариус наложит ограничение и распоряжение квартирой.
- Юристы призывают в срочном порядке внести жилье в реестр имущественных прав, если это до сих пор не сделано.
- Важно также работать только с проверенными риелторами.
- Рекомендуется узнать об арендаторе побольше: где работает, насколько активна его страница в соцсетях, проверить жизненную историю, есть ли информация о родных. Кроме того, при аренде жилья следует взять у арендатора какие-то документы, чтобы убедиться в их подлинности.
- Если владелец квартиры сдает ее в аренду и остается в Украине, юрист советует посещать жилье чаще, чтобы проверять съемщиков, быть внимательными и сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что в Киеве квартиранты выселили владельца жилья в лес.
Напомним также, недавно в столице задержали преступную группу, которая продавала несуществующие квартиры.
А также перед этим эксперт объяснила, как безопасно купить жилье и не "попасть" на деньги, и на что важно обращать внимание, чтобы квартира была без сюрпризов.