Українці пригадали, хто їм подзвонив першим 24 лютого 2022 року (відео)

24 лютого 2022 року майже кожен українець прокинувся від вибухів та отримав дзвінки від тих, кому важливий, але у кожного з нас це різні люди, батьки, діти, друзі, тощо.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на платформі Свої. Кривий Ріг.

Українці пригадали, хто їм подзвонив першим 24 лютого 2022 року

24 лютого 2022 року ранок українців розпочався зі звістки про початок війни, хтось прокинувся від вибухів, хтось від будильника, а хтось від дзвінка. У той страшний ранок нам дзвонили ті, для кого ми дуже цінні, аби сказати, що у країні почалась війна або дізнатися, якими є обставини.

Насправді згадувати той ранок - це як давити на рану, яка не може загоїтись роками та нагадує про себе щоразу, як тільки про це йде мова. Але в опитуванні українці щиро відповіли, на питання.

Отже, громадяни нашої дали такі відповіді: