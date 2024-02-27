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Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022 года (видео)

Вторник 27 февраля 2024 17:59
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Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022 года (видео) Украинцы сказали, кто позвонил им первым 24 февраля 2022 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

24 февраля 2022 почти каждый украинец проснулся от взрывов и получил звонки от тех, кому важен, но у каждого из нас это разные люди, родители, дети, друзья и т.д.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на платформе Свои. Кривой Рог.

Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022

24 февраля 2022 года утро украинцев началось с известия о начале войны, кто-то проснулся от взрывов, кто-то от будильника, а кто-то от звонка. В то страшное утро нам звонили те, для кого мы очень ценны, чтобы сказать, что в стране началась война или узнать, каковы обстоятельства.

На самом деле вспоминать то утро - это как давить на рану, которая не может зажить годы и напоминает о себе каждый раз, как только об этом идет речь. Но в опросе украинцы искренне ответили на вопросы.

Итак, граждане нашей дали следующие ответы:

  • "Подружка моя, сказала, что нас бомбят"
  • "Будильник"
  • "Звонок от тренера, он сказал, что сегодня все упраздняется"
  • "Папа"
  • "Наверное, мужчина"
  • "Дочка"
  • "Никто"
  • "Мне мужчина позвонил и сказал, что война началась"
  • "Мужчина"
  • "Мой муж, сказал, началась война"
  • "Мне позвонил первым мой директор, чтобы я закрылся"
  • "Никто, я мужчине позвонила"
  • "Мама, сказала, сынок, все нормально, ты не переживай, началась война".

Раньше мы рассказывали о том, удается ли украинцам откладывать деньги.

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