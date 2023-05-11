Українці показали яскраве шоу на Євробаченні і вразили всіх (відео)

У другому півфіналі Євробачення 2023, яке проходить у Ліверпулі, українські музиканти вразили увесь світ неймовірним перформансом "Музика єднає покоління". На сцені Марія Яремчук, OTOY і Злата Дзюнька показали, що музика - це світло, яке перемагає темряву.

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Перформанс "Музика єднає покоління" покликаний розповісти про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни.

Представниця України на Євробаченні-2014 Марія Яремчук розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

Марія Яремчук (скриншот)

"2014 рік, коли я представляла Україну на Євробаченні, був роком, коли почалась війна з росією. Сьогодні ця війна торкнулась кожної української родини і тепер вона стосується всього світу. Україна зараз відстоює воістину святі речі: право на існування, право на вибір, ідентичність, мову, культуру. Вийти на сцену Євробачення для українця зараз - це маніфестувати культуру, яку хочуть знищити", - розповіла про свій виступ Марія Яремчук.

Під час постановки до Марії приєднався репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні-2022 в Єревані Злата Дзюнька. Вони разом завершили перформанс спільним феноменальним виступом.

OTOY і Злата Дзюнька (скриншот)

"Увесь світ усвідомив силу та волю українського народу. Настав час усвідомити нашу культурну силу та масштаб, бо Україна має що показати. Ми вільні у наших прагненнях, ми сміливі у нашій творчості", - зазначив OTOY.

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Марія виконала свою частину - пісню "Родина" свого батька Назарія Яремчука серед колосків пшениці, а OTOY зарепував "Садок вишневий коло хати". За ним Яремчук і Злата Дзюнька виконали наш "Щедрик" у супроводі хору.

Дивіться з 1 години 45 хвилин.

Нагадаємо, що фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу: Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії.

А також учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.