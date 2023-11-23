Українці з цим захворюванням можуть звертатись до лікаря без направлення: важливе пояснення

В Україні пацієнти, які мають ВІЛ або підозру, можуть звернутися у лікарню без направлення. Однак, це можна зробити не у всіх медичних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Які обстеження безкоштовні

Йдеться про заклади, які мають договори з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)". Послуги в таких лікарнях безоплатні.

Також отримати безоплатне лікування можна за направленням сімейного або лікуючого лікаря.

Пацієнтам гарантується:

тестування на ВІЛ

необхідні дослідження

меднагляд, антиретровірусна терапія, потрібні препарати

аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів

профілактика передання ВІЛ

постконтактна профілактика особам, які не пізніше 72 годин після ризикованого контакту звернулися до лікаря

Послуги пацієнтам із ВІЛ надають 382 заклади.

Швидкий тест на ВІЛ можна зробити у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Тест безкоштовний.

Як передається ВІЛ

За словами медиків, ВІЛ передається такими шляхами:

через кров - найчастіше при ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та голками, що вже використовувались іншими особами

статевим шляхом - під час незахищених статевих контактів

від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годуванні груддю. Ризик інфікування зростає під час годування дитини груддю, при важкому перебігу хвороби у матері та складних пологах.

Антиретровірусна терапія - прийом антиретровірусних препаратів, які покликані пригнічувати розмноження ВІЛ в організмі людини, зменшувати рівень вірусного навантаження та відновлювати функцію імунної системи

Людина, яка живе з ВІЛ, щодня приблизно в один і той самий час приймає ліки, які пригнічуватимуть вірус імунодефіциту в її організмі - зупинятимуть його розмноження. Прийом АРТ пожиттєвий, переривати не можна.