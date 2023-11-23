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Украинцы с этим заболеванием могут обращаться к врачу без направления: важное объяснение

Четверг 23 ноября 2023 17:33
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Украинцы с этим заболеванием могут обращаться к врачу без направления: важное объяснение Как диагностировать ВИЧ (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пациенты, имеющие ВИЧ или подозрение, могут обратиться в больницу без направления. Однако это можно сделать не во всех медицинских учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Какие обследования бесплатны

Речь идет об учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)". Услуги в таких больницах бесплатны.

Также получить бесплатное лечение можно по направлению семейного или лечащего врача.

Пациентам гарантируется:

  • тестирование на ВИЧ
  • необходимые исследования
  • меднадзор, антиретровирусная терапия, нужны препараты
  • анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
  • профилактика передачи ВИЧ
  • постконтактная профилактика лицам, не позднее 72 часов после рискованного контакта обратились к врачу

Услуги пациентам с ВИЧ оказывают 382 заведения.

Быстрый тест на ВИЧ можно сделать у семейного врача, терапевта или педиатра. Тест бесплатный.

Как передается ВИЧ

По словам медиков, ВИЧ передается следующими путями:

  • через кровь - чаще при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами
  • половым путем - во время незащищенных половых контактов
  • от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Риск инфицирования растет при кормлении ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.

Антиретровирусная терапия - прием антиретровирусных препаратов, призванных подавлять размножение ВИЧ в организме человека, уменьшать уровень вирусной нагрузки и восстанавливать функцию иммунной системы.

Человек, живущий с ВИЧ, ежедневно примерно в одно и то же время принимает лекарства, подавляющие вирус иммунодефицита в его организме - будут останавливать его размножение. Прием АРТ пожизненный, прерывать нельзя.

Ранее мы сообщали, как теперь в Украине можно получить электронное направление на антибиотики.

Также читайте, какие анализы нужно сдавать мужчинам во избежание серьезных болезней.

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