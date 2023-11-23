Украинцы с этим заболеванием могут обращаться к врачу без направления: важное объяснение
В Украине пациенты, имеющие ВИЧ или подозрение, могут обратиться в больницу без направления. Однако это можно сделать не во всех медицинских учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Какие обследования бесплатны
Речь идет об учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)". Услуги в таких больницах бесплатны.
Также получить бесплатное лечение можно по направлению семейного или лечащего врача.
Пациентам гарантируется:
- тестирование на ВИЧ
- необходимые исследования
- меднадзор, антиретровирусная терапия, нужны препараты
- анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
- профилактика передачи ВИЧ
- постконтактная профилактика лицам, не позднее 72 часов после рискованного контакта обратились к врачу
Услуги пациентам с ВИЧ оказывают 382 заведения.
Быстрый тест на ВИЧ можно сделать у семейного врача, терапевта или педиатра. Тест бесплатный.
Как передается ВИЧ
По словам медиков, ВИЧ передается следующими путями:
- через кровь - чаще при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами
- половым путем - во время незащищенных половых контактов
- от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Риск инфицирования растет при кормлении ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.
Антиретровирусная терапия - прием антиретровирусных препаратов, призванных подавлять размножение ВИЧ в организме человека, уменьшать уровень вирусной нагрузки и восстанавливать функцию иммунной системы.
Человек, живущий с ВИЧ, ежедневно примерно в одно и то же время принимает лекарства, подавляющие вирус иммунодефицита в его организме - будут останавливать его размножение. Прием АРТ пожизненный, прерывать нельзя.
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