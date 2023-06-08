Українці переплачують шалені гроші, здійснюючи покупки: як працюють популярні схеми

Продаж товару споживачеві - це ціле мистецтво, тому маркетологи магазинів вдаються до різних хитрощів. І все для того, щоб привабити покупця. Ці схеми є досить зрозумілими, проте не всі українці знають про них.
Які "фокуси" використовують магазини - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чи помічали ви, що в період знижок магазини змінюють вивіски, роблять яскраві оголошення тощо? Такі дії спрямовані на споживача, чию увагу потрібно привернути. Хоча неодноразово під цінниками з "новою" нібито зниженою ціною знаходили попередню, яка виявлялася нижчою.
Цей вид акції відомий кожному покупцю, адже саме він спонукає вас купити більше. Це означає, що купуючи два товари, ви можете отримати третій безкоштовно.
Проте в цьому випадку хитрість може полягати в тому, що безкоштовним буде найдешевший, і тоді економія майже нічого не становить.
Часто можна також зустріти вартість товару 999 гривень замість 1 000, наприклад. На підсвідомість покупця це впливає як знак, що ціна нижча, тому треба брати товар.
Так само працює й з цінами 99,99 гривні. Уявімо, що на касі ви даєте 100 гривень, але решти не отримаєте, оскільки однієї копійки більше немає у вжитку. Так, це мізер, проте на тисячах покупців на день можна заробити непогану суму.
Уважно передивляйтеся цінники, обираючи товари до свого кошика (фото: Freepik)
Можливо, ви помічали, що час від часу у великих магазинах змінюється розташування товару. Звісно, іноді це може бути для зручності, а іноді - з психологічної точки зору.
Біля кас зазвичай розміщені всілякі дрібниці: шкарпетки, серветки, солодкі батончики тощо. Припускається, що поки ви чекаєте в черзі, захочете взяти щось із цих дрібничок. Або ж ваші діти щось забажають. Таким чином сума вашого чека збільшиться.
Якщо ви думали, що це для підтримки настрою відвідувачів, помиляєтеся. Насправді неодноразові дослідження показували, що ритмічна енергійна музика спонукає до спонтанних покупок.
А от повільна музика робить серцебиття спокійнішим і нібито змушує затримуватися біля полиць з товаром. Це своєю чергою збільшує ймовірність того, що ви купите щось, що не планували.
Людей приваблюють теплі кольори, тому якщо ззовні магазин буде червоним, жовтим, оранжевим тощо, ймовірно, у вас буде більше покупців. А от всередині краще обирати блакитний і зелений кольори - вони спонукають купувати більше на 15%.
Раніше ми детально розповідали, як українці переплачують, купуючи заморожену рибу.
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