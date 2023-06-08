Українці переплачують шалені гроші, здійснюючи покупки: як працюють популярні схеми

Розпродажі та шалені знижки

Чи помічали ви, що в період знижок магазини змінюють вивіски, роблять яскраві оголошення тощо? Такі дії спрямовані на споживача, чию увагу потрібно привернути. Хоча неодноразово під цінниками з "новою" нібито зниженою ціною знаходили попередню, яка виявлялася нижчою.

Акція "1+1=3"

Цей вид акції відомий кожному покупцю, адже саме він спонукає вас купити більше. Це означає, що купуючи два товари, ви можете отримати третій безкоштовно.

Проте в цьому випадку хитрість може полягати в тому, що безкоштовним буде найдешевший, і тоді економія майже нічого не становить.

"Коштує всього лише 999 гривень..."

Часто можна також зустріти вартість товару 999 гривень замість 1 000, наприклад. На підсвідомість покупця це впливає як знак, що ціна нижча, тому треба брати товар.

Так само працює й з цінами 99,99 гривні. Уявімо, що на касі ви даєте 100 гривень, але решти не отримаєте, оскільки однієї копійки більше немає у вжитку. Так, це мізер, проте на тисячах покупців на день можна заробити непогану суму.

Уважно передивляйтеся цінники, обираючи товари до свого кошика (фото: Freepik)

Правильне розміщення товару

Можливо, ви помічали, що час від часу у великих магазинах змінюється розташування товару. Звісно, іноді це може бути для зручності, а іноді - з психологічної точки зору.

Біля кас зазвичай розміщені всілякі дрібниці: шкарпетки, серветки, солодкі батончики тощо. Припускається, що поки ви чекаєте в черзі, захочете взяти щось із цих дрібничок. Або ж ваші діти щось забажають. Таким чином сума вашого чека збільшиться.

Музика в залі

Якщо ви думали, що це для підтримки настрою відвідувачів, помиляєтеся. Насправді неодноразові дослідження показували, що ритмічна енергійна музика спонукає до спонтанних покупок.

А от повільна музика робить серцебиття спокійнішим і нібито змушує затримуватися біля полиць з товаром. Це своєю чергою збільшує ймовірність того, що ви купите щось, що не планували.

Кольори всередині

Людей приваблюють теплі кольори, тому якщо ззовні магазин буде червоним, жовтим, оранжевим тощо, ймовірно, у вас буде більше покупців. А от всередині краще обирати блакитний і зелений кольори - вони спонукають купувати більше на 15%.